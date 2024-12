Cambio appalto ai Mercati Generali, in 40 trasferiti a Saluzzo. Grimaldi: "Lavoratori trattati come scarti"

Una situazione ancora non risolta per alcuni lavoratori operanti per la logistica al Caat di Grugliasco. Dopo la protesta dello scorso 18 novembre arrivata a seguito della comunicazione avvenuta qualche giorno prima a lavoratori e lavoratrici della logistica impiegati da Antares, società che opera in appalto per la Fogliati, storico fornitore dei mercati generali. In quell'occasione avevano appreso della decisione di Fogliati di dividere in due l’appalto, con la decisione di trasferire dal magazzino di Sito l’attività di logistica a Saluzzo (sede della GB Service).

"Un cambio di appalto che già impoverirebbe i lavoratori, prima inquadrati col contratto della logistica, facendoli passare al contratto nazionale Multiservizi, ma che invece finirà per provocare il licenziamento dei 40 addetti al confezionamento - è il commento del deputato di AVS Marco Grimaldi - perché la subentrante GB Service vorrebbe impiegare al loro posto i propri dipendenti in cassa integrazione. Resterebbero ai cosiddetti ex Mercati Generali solo i 10 lavoratori della vendita che sarebbero assorbiti in un nuovo appalto dalla CO WORK srl."



"Siamo con i lavoratori e le lavoratrici che non accettano la buona uscita proposta ad alcuni da Antares - sostiene Grimaldi - Vogliono riavere il lavoro a uguali condizioni perché non vogliono essere trattati come scarti. Prima di aprire una vertenza, che siamo pronti a portare anche in Parlamento, chiediamo alle autorità competenti, alla Prefettura di Torino e soprattutto alla Fogliati e alla Gb Service ad adoperarsi per il reintegro di quei lavoratori”.