Sabato 11 giugno, in Via Monginevro 8 a Torino, è stata inaugurata la nuova sede regionale di Europa Verde Piemonte.

All’inaugurazione erano presenti i co-portavoce regionali di Europa Verde Mariella Grisà e Mauro Trombin insieme ad Emanuela Chidichimo e Fabrizio Frosina co-portavoce per la città metropolitana.

Sarà il quartiere San Paolo a Torino ad ospitare la nuova sede dei Verdi del Piemonte in una delle vie più commerciali della zona tra Politecnico e Tribunale.

Queste le dichiarazioni della co-portavoce regionale Mariella Grisà: “Dobbiamo tornare a fare politica tra la gente e avere una sede fisica ci permetterà di costruire solide realtà. Questa sarà una casa aperta a tutti i nostri iscritti, alle nostre federazioni provinciali, alle cittadine e ai cittadini, alle associazioni e ai comitati che vorranno portare le loro istanze per una giustizia ambientale e sociale.”

In un particolare momento storico in cui lo sviluppo sostenibile diventa un paradigma per il futuro, i Verdi del Piemonte accentuano la promozione sul piano regionale di misure destinate a risolvere i problemi legati all’ambiente nel nostro territorio.

Mauro Trombin co-portavoce regionale di Europa Verde, spiega quali saranno le basi di questa “ecologia politica” che si appresta a crescere nella nostra regione: “L’impoverimento politico e sociale, che stiamo attraversando dovrà essere contrastato da nuovi momenti di aggregazione che sappiano portare ad un confronto costruttivo tra le varie realtà del nostro territorio”.

A coordinare i progetti sulla città metropolitana ci sarà Fabrizio Frosina, storico verde da oltre vent’anni attivo sul territorio, che guiderà il lavoro dei numerosi iscritti e simpatizzanti, il quale coglie l’occasione per ricordare che “nel patrimonio storico, politico e culturale dei Verdi è stata accumulata una ingente quantità di documenti e mozioni su tutti gli aspetti dell’ecologia politica, ma anche umana, sociale, etica e culturale”.