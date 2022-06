Oggi è la Giornata Mondiale del Donatore del Sangue: in piazza Castello gospel e risate con Zelig

Oggi è la Giornata Mondiale del Donatore del Sangue. Istituita nel 2005 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il giorno della nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni e co-scopritore del fattore Rh.

E per celebrare questo importante anniversario l'Avis Torino ha allestito, già da ieri, un "Villaggio del Donatore" in piazza Castello.

Centro donazione in via Ponza

Qui oggi, dalle 15.30 fino alle 19.30, è prevista una grande festa. Sul palco si alterneranno, tra gli altri, Francesco Damiano da Zelig, Chorus Life Spiritual and Gospel Choir, la Scuola Mambo Jambo e Fuori di Clown. Questa mattina invece gli allievi della scuola Carabinieri di Torino hanno donato il sangue. Chi volesse seguire il loro esempio può recarsi in via Ponza n. 2, ai seguenti orari di prelievi: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 11.30; sabato dalle 9 alle 12.