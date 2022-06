Crypto Crash 2.0! Il Bitcoin scende sotto i 25.000 dollari, le altcoin crollano: si profilano ulteriori perdite

Il BTC è scambiato al di sotto dei 25.000 dollari al momento, mentre l'intera capitalizzazione del mercato delle criptovalute sta lottando per rimanere al di sopra della soglia dei 1.000 miliardi di dollari. Anche gli analisti mettono in guardia da ulteriori perdite. Quanto può scendere ora il Bitcoin?

Bitcoin estende le perdite - mercati cripto sotto pressione

Il Bitcoin e le altcoin sono già sotto pressione da giorni e oggi i mercati stanno ampliando le perdite: Il Bitcoin, ad esempio, ha ceduto il 9% nelle ultime 24 ore e ora è scambiato a 24.950 dollari. Ethereum, invece, è scambiato a 1.291 dollari dopo un calo di oltre l'11%.

Tutte le monete stanno attualmente correggendo - e in modo intenso: Binance Coin (BNB), ad esempio, ha ceduto il 9% e attualmente è scambiata a soli 232 dollari. XRP di Ripple, invece, è sceso dell'8% da ieri a 0,32 dollari, mentre Cardano è a 0,45 dollari dopo essere sceso del 13% nelle ultime 24 ore.

Anche Fantom Coin (FTM) sta subendo perdite significative, con un calo del 22% da ieri. Anche il token Curve DAO è attualmente tra i grandi perdenti della criptovaluta, con un calo del 21,83%, così come Nexo Coin (NEXO), in calo del 27%, ed Elrond (EGLD), in calo del 14%.

Anche le monete meme stanno soffrendo: Dogecoin (DOGE) è sceso del 32% negli ultimi 7 giorni e ha perso un altro 14% da ieri. Di conseguenza, il prezzo si aggira intorno a 0,056 dollari. La situazione non è migliore per Shiba Inu Coin (SHIB): Ha perso l'11%, scambiando a 0,000007909 dollari.

La capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute è di 1,02 trilioni di dollari. Sembra che stia lottando per rimanere al di sopra di questo valore dopo un calo del 7,39% nelle ultime 24 ore.

A seguito del crollo, il Bitcoin è sceso al livello più basso dalla fine del 2020: La sua capitalizzazione di mercato è ora pari a 472.465.912.768 dollari. È già la fine della correzione? O il BTC continuerà a scendere?

Bitcoin: gli analisti prevedono ulteriori perdite

Il Bitcoin ha già subito un duro colpo, ma gli analisti ritengono che siano possibili ulteriori perdite. Il popolare trader pseudonimo Crypto Tony (@CryptoTony__), ad esempio, vede il BTC scendere fino a 22.000 dollari, scrive ai suoi oltre 202.000 follower su Twitter:

Anche il tanto citato top trader DonAlt prospetta ulteriori perdite. Secondo la sua valutazione, il Bitcoin potrebbe entrare in un nuovo trading range tra 20.000 e 25.000 dollari.

Una cosa da considerare: anche se il Bitcoin dovesse tornare indietro, una discesa sotto i 20.000 dollari è considerata estremamente improbabile. In ogni caso, la maggior parte dei trader si aspetta solo un dolore temporaneo.

In altre parole: molti si aspettano un altro rialzo a lungo termine che porterà gli asset digitali come Bitcoin ed Ethereum a nuovi massimi storici - e quindi acquistano Bitcoin a questi prezzi.

Quindi, se credete che Bitcoin e Co. continueranno a diffondersi in futuro, i prossimi giorni sono il momento perfetto per acquistare Bitcoin! Avete già acquistato BTC o altre criptovalute? Vi siete fatti prendere dalla pausa e avete venduto o tenere duro? Fatecelo sapere!