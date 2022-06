ĒTLEX – Laboratorio giuridico - : servizi giuridici integrati per imprese e privati

ETLEX – laboratorio giuridico – nasce nel 2021 ed unisce l’esperienza, la passione per il diritto, l’amicizia e la reciproca contaminazione professionale tra esperti avvocati provenienti da studi consolidati come Mazzi e Trinchera, GGM e Fiore – Ginella.

Andrea Trinchera, Daniela E. Gioda, Clelia C. Coco, Marco Macrì, Valerio Ghione e Dante Fiore nel 2021 hanno dato vita ad un progetto di integrazione, rispettoso delle individualità, per rispondere, con competenza ed efficacia, ad ogni esigenza della clientela nella prestigiosa sede di Via Lamarmora 39 in Torino.

Si tratta di un progetto che unisce servizi giuridici tradizionali ad aspetti più innovativi del diritto civile, allo scopo di rispondere in modo competente, appropriato e completo a tutte le esigenze di ogni tipo di clientela privata, professionale, imprenditoriale e aziendale.

La struttura di ETLEX, dinamica e multidisciplinare, arricchitasi negli anni di giovani e motivati professionisti, offre assistenza giudiziale e consulenza alle imprese e alle persone nei diversi settori del diritto civile.

Particolare attenzione è dedicata alla persona e al diritto di famiglia, al diritto successorio, alla gestione e alla tutela della proprietà immobiliare.

Per le imprese, ETLEX è focalizzata sulla contrattualistica, la consulenza in diritto commerciale, societario, bancario, fallimentare e tributario. Ampio rilievo è accordato al diritto del lavoro, della concorrenza e della proprietà intellettuale e al rispetto della regolamentazione per la protezione dei dati personali oltre alla responsabilità amministrativa delle società e degli enti ex D.lgs. 231/2001.

Non manca spazio per il diritto amministrativo e la peculiare competenza in tema di europrogettazione e strategie di accesso ai Fondi Europei.

ETLEX si propone di coniugare l’esperienza degli studi legali tradizionali con gli aspetti più innovativi che la professione legale oggi richiede per essere adeguata, tempestiva ed efficace, al fine di garantire ai propri clienti un’assistenza “su misura”, multidisciplinare e coerente con i cambiamenti che ci attendono.

Analizzando più nello specifico le materie trattate dai professionisti, lo Studio svolge attività di consulenza per la gestione e la tutela del patrimonio immobiliare. A seconda delle necessità e delle esigenze dei clienti, le successioni e i passaggi generazionali possono essere gestiti con procedure tradizionali o utilizzando strumenti più moderni come il trust. Inoltre, in caso di patrimoni immobiliari che comprendono sia immobili residenziali sia commerciali, gli avvocati di ĒTLEX possono affiancare la proprietà nella gestione, cercando di aumentarne la redditività e riducendo la morosità, lavorando in sinergia con altre figure professionali, come notai, commercialisti e revisori dei conti.

Grazie alla consolidata esperienza e alle competenze maturate nel tempo, gli avvocati dello Studio ĒTLEX possono fornire assistenza agli amministratori di condominio nella gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare, intervenendo anche in caso di controversie, impugnazioni di delibere e analisi contabili.

Si svolgono attività di assistenza anche nelle fasi di compravendita di immobili con la redazione di rogiti e acquisto presso aste giudiziarie, oltre ad assistere i locatori nella stesura dei contratti e nelle procedure di sfratto e contenzioso con i conduttori.

Per quanto riguarda le imprese, ĒTLEX mette a disposizione la propria attività di consulenza durante tutte le fasi di acquisizione e amministrazione societaria e aziendale, soprattutto durante le gestioni più delicate e straordinarie che coinvolgono crisi aziendali, riorganizzazioni, stress finanziario, rapporti con gli Istituti di Credito, definizione degli assetti statutari e redazione di contratti commerciali. L’assistenza all’impresa viene completata da un attento sostegno in ambito di tutela del credito, mediante analisi preordinate sul rischio di insolvenza della controparte o, successivamente, mediante l’instaurazione delle tipiche azioni in ambito giudiziale.

Gli avvocati di ĒTLEX vantano una lunga e consolidata esperienza nell’area del diritto delle persone, in particolare in caso di interdizioni, inabilitazioni ed amministrazioni di sostegno. Le coppie e le famiglie possono affidarsi allo Studio ĒTLEX per tutte le procedure di separazione e divorzio, ma anche per la risoluzione di problematiche riguardanti i minori, attraverso procedimenti giudiziali di tipo tradizionale o alternativi, come la composizione negoziale assistita.

Lo Studio offre consulenza specifica nel settore della concorrenza, del rispetto della legislazione antitrust e di contrasto alle pratiche sleali di competizione.

La tutela della privacy e la protezione dei dati personali sono ambiti sensibili e le normative nazionali ed europee sono in continua evoluzione. Pertanto, ĒTLEX segue imprenditori e professionisti in ogni fase di redazione e implementazione della documentazione obbligatoria, garantendo l’aggiornamento periodico e la costante formazione del personale, in conformità alle disposizioni del Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR), della normativa italiana e dei provvedimenti del Garante della Privacy.

Nell’ambito del Diritto del Lavoro, ĒTLEX assiste i propri clienti in ogni aspetto della gestione delle risorse umane e dei rapporti tra datori di lavoro e dipendenti, consulenti e collaboratori a partire dalla consulenza preventiva fino alle fasi più delicate che coinvolgono la riorganizzazione aziendale, i trasferimenti d’azienda e le relazioni con le Organizzazioni Sindacali.

Infine, lo Studio crede che i Bandi Europei ed il PNRR offrano straordinarie opportunità di crescita sia per Enti Pubblici sia per Aziende e organizzazioni del Terzo Settore. Il servizio di ĒTLEX consiste in una serie di strumenti, strategie e metodi, la cui validità è comprovata da anni di esperienze e formazione, allo scopo di garantire il massimo dell’efficacia a partire dallo scouting dei bandi fino alla rendicontazione in fase di aggiudicazione.

ĒTLEX è la soluzione perfetta per ogni tipo di esigenza nel settore del diritto civile, perché riesce a coniugare l’esperienza degli studi legali tradizionali con gli aspetti più innovativi della professione legale garantendo ai propri clienti un’assistenza sempre adeguata, multidisciplinare e completa sotto tutti i punti di vista.

Lo Studio ĒTLEX si trova in Via Lamarmora 39 a Torino. Per maggiori informazioni, visita il sito internet www.etlex.it , contatta i numeri +39 011.485688 e +39 011.2425180 o scrivi un’email a info@etlex.it o segreteria@etlex.it.