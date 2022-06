I torinesi consumano sempre meno acqua, ma questo non "prosciuga" il fatturato di Smat

Conti in miglioramento per Smat, anche se si consuma meno acqua

In tredici anni, a Torino e nell'area metropolitana, è diminuito di un terzo il consumo d'acqua. Ma il fatturato di Smat è aumentato di oltre 70 milioni di euro. La denuncia arriva dal Comitato per l'Acqua Pubblica, che questa mattina è stata ascoltato in Commissione.

In 13 anni - 175 metri cubi d'acqua

Se infatti nel 2007 il consumo di acqua annuale - di un utente medio - era poco meno di 600 metri cubi, nel 2020 si attestava a circa 425. Nello stesso periodo di tempo il fatturato della partecipata comunale passava da circa 240 milioni di euro a poco più di 310 milioni. Accanto a questo, gli attivisti hanno spiegato come in bolletta siano caricate delle voci che non rappresentano i consumi dell'utente.

12 milioni di utili dalla morosità

Ad esempio tra questi la morosità. Smat carica su ciascuna fattura una piccola percentuale che è destinata a coprire i mancati pagamenti. Tra il 2013 ed il 2017 questa componente ammontava a circa 24 milioni di euro. In quel quinquennio il gestore ha accertato perdite certe per 12 milioni di euro, con il risultato che la cifra restante si è tramutata in utile.

4mila interventi per fughe idriche

Soldi che il Comitato chiede vengano impiegati ad esempio per la manutenzione della rete idrica. Nel 2020, secondo i dati forniti in Commissione, l'acqua prelevata e/o concessa a Smat superava i 395 milioni di metri cubi. Nello stesso periodo quella fatta pagare alle quasi 409mila utenze era pari a 173 milioni di metri cubi. Una differenza di 222 milioni di mc d'acqua che secondo gli attivisti è andata in parte persa, considerando che ogni anno vengono fatti circa 4 mila interventi per le fughe idriche.

"Acqua bene comune, non merce"