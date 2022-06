Torino, una città dai mille volti e dalle mille attività

Che ci si viva già, o che ci si arrivi apposta per visitarla, passeggiare per Torino è sempre una meraviglia. Per qualunque motivo ci si trovi in città, studio, lavoro, vacanza o shopping, non si può fare a meno di guardarsi intorno: le grandi piazze, i monumenti, i palazzi antichi con il verdeggiare delle colline sullo sfondo... e i parchi, naturalmente.

Una città immersa nel verde

A pochi passi dal centro, ci si può letteralmente perdere al Valentino, immensa distesa verde proprio sul fiume Po, che si divide tra fontane monumentali, castelli, giardini rocciosi, la ricostruzione di un borgo medievale... o semplici prati dove fare un picnic e prendere il sole.

Nelle zone più periferiche, ma sempre comodamente raggiungibili, si possono poi trovare la piccola ma elegante Tesoriera, il Parco Leopardi che si inerpica tra le colline, o il postindustriale Parco Dora.

C'è solo l'imbarazzo della scelta... tuttavia, ogni volta che si organizza un viaggio, una breve vacanza, o anche solo un'attività all'aperto, la minaccia alla buona riuscita del tutto è sempre e solo una: cosa succede se piove?

No ombrello? No problem!

Ecco, a Torino il problema non si pone. Non servono grandi cambiamenti, riorganizzazioni e cambi di attività: è possibile visitare la città apprezzandone tutte le sue bellezze... e senza aprire nemmeno l'ombrello!

Appena usciti dalla stazione di Porta Nuova, è possibile iniziare una passeggiata che avrà termine solo arrivati sulle sponde del Po... tutto merito dei chilometri di portici che percorrono il centro città! Durante il tragitto si possono trovare negozi di alta moda e boutique indipendenti, librerie aperte anche di notte, le magnifiche Gallerie San Federico e Subalpina (con i rispettivi cinema), torterie, gelaterie, ottimi ristoranti e botteghe di street food!

Allontanandosi solo di pochi passi dalla salvezza del portico (e, in tal caso, consigliamo di aprire l'ombrello), si possono visitare tantissimi musei, vero patrimonio artistico e culturale della città, con collezioni e temi molto diversi, per incontrare i gusti di tutti. Oltre al celeberrimo Museo del Cinema all'interno della Mole Antonelliana, ci sono il Museo Egizio (secondo al mondo), il Museo del Risorgimento, la GAM e le sale espositive di Palazzo Madama e Palazzo Reale.

Divertimento da spettatori e da protagonisti

Una volta soddisfatta la propria fame di cultura... e di cibo, perché non dedicarsi al divertimento? Torino offre una grande quantità di cinema sparsi su tutto il territorio! Con una programmazione che varia dalle retrospettive, all'essai, alle ultime uscite in sala, non sarà certo difficile trovare uno spettacolo che accontenti tutti! E, a proposito di spettacoli, perché invece non dedicarsi al teatro?

Gli animi più sportivi possono esplorare l'Allianz Stadium, per assistere a una partita (tranquilli, gli spalti sono coperti!) o “semplicemente” per visitarlo in ogni sua parte, con tanto di museo!

Se invece vi siete ormai stufati di essere semplici spettatori, e volete passare al ruolo di protagonisti, l'ideale è partecipare a un'avventura in prima persona... ad esempio alla Dogma, una escape room a Torino a tema horror... proprio nei pressi di Porta Nuova, nel caso al termine foste talmente spaventati da dover fuggire a casa!

Alla scoperta della periferia

Per chi volesse avventurarsi verso le zone più periferiche, le mete ideali potrebbero essere la Nuvola Lavazza, con annesso museo, o il MAUTO, Museo dell'Automobile di Torino, che celebra la grande tradizione delle autovetture della città, e si trova proprio vicino al Lingotto, vecchio stabilimento FIAT ormai riconvertito in modo brillante in centro polifunzionale.

In sintesi, indipendentemente dal meteo, Torino è una città dai mille volti e dalle mille attività, dove rimanere per ben più di un giorno... sperando che nei successivi splenda il sole!