Black out a Vanchiglietta e San Salvario: caldo e condizionatori fanno "schizzare" la richiesta di luce

Caldo e black-out. Uno dei più classici, purtroppo, binomi estivi è andato ieri sera in scena nei quartieri di Vanchiglietta e San Salvario, dove i residenti sono rimasti senza luce. Un'interruzione di corrente, durata per alcuni condomini diverse ore, determinata da "guasti su diverse linee di alimentazione, riattivate nel corso della notte". A chiarirlo è Iren, che prova a spiegare perché in questo periodo si registri un aumento dei disagi.