Federico Callegaro vince la settima edizione di Incipit Offresi

Federico Callegaro durante la lettura del suo incipit - credit Luisa Romussi per Ivrea Capitale del libro

A Ivrea, in occasione dell’avvio dell’anno di Capitale Italiana del Libro 2022, si è concluso Incipit Offresi, il primo talent letterario itinerante dedicato agli aspiranti scrittori.

La settima edizione è stata vinta dal torinese Federico Callegaro, di 36 anni che si è aggiudicato il primo premio di 1.500 euro.

Gli altri premi: Milena Paulon di Torino, seconda classificata, ha conquistato un premio di 750 euro. Il Premio Golem Edizioni, con la pubblicazione del libro, è stato assegnato a Roberto Martinez di Rivarossa (TO). Premio Leone Verde, con pubblicazione del libro, a Alessandra Cavanna di Ghemme (NO). Premio Miraggi Edizioni con l’assegnazione della “lampada-libro” a Federico Callegaro. Premio Italo Calvino e Indice dei Libri del Mese a Gianfranco Vergoni di Roma. E, infine, premio Coop alla più giovane partecipante alla finale assegnato a Carolina Rosso di Bardonecchia (TO).