Come affrontare un caso di malasanità

L’Italia è sicuramente tra i paesi più virtuosi per quanto concerne il funzionamento della sanità pubblica, come si è potuto evincere nel corso degli ultimi anni. L’avvento della pandemia, infatti, ha messo in risalto il grande ruolo di medici, infermieri e, in senso lato, di tutto il personale sanitario presente lungo lo Stivale, con uno sforzo di energie per salvare vite umane come non si vedeva da svariati decenni.

Una situazione di grande stress per il Servizio Sanitario Nazionale, che ha messo in luce il grande cuore e la grande professionalità del personale medico, ma ha manifestato, per l’ennesima volta, tutti i limiti che la sanità pubblica, dopo oltre vent’anni di tagli indiscriminati e talvolta ingiustificati, è costretta quotidianamente a far fronte.

Casi di malasanità in Italia: breve mappatura del fenomeno

Non c’è da stupirsi, quindi, se nel nostro paese siano aumentati i cosiddetti casi di malasanità, causati, in molti casi, dallo stress nel quale il personale sanitario è costretto a vivere quotidianamente. Purtroppo, il fenomeno non sembra essersi placato. Ed i numeri, ahinoi, sono in aumento, anche se con significative differenze in base alle tre macro-aree geografiche nei quali viene suddiviso il nostro paese.

I casi di malasanità dovuti ad errori sanitari, perlomeno, negli ultimi anni, si attestano attorno a quota 300.000, un dato, però, che tiene conto solo di quei soggetti che, perlomeno inizialmente, hanno intentato una causa per questa specifica motivazione: il sud Italia, col 44%, è la zona italiana più colpita, seguita dal Nord Italia (33%) e Centro Italia (22%); la regione più virtuosa è il Trentino Alto-Adige, mentre quella dove si registrano il maggior numero di casi di malasanità è la Campania.

Per quanto concerne i reparti, i maggiori casi di malasanità sono registrati in Ortopedia e Traumatologia (20%), chirurgia generale (13%), pronto soccorso (12,5%) e ginecologia (11%). I reparti citati, non casualmente, sono quelli maggiormente sotto pressione per la ciclica mancanza di personale sanitario, in particolar modo infermieri e ausiliari, ma questo, per quanto ovvio, non deve costituire un motivo per cui la persona offesa rinunci ad esercitare i propri diritti.

Scegliere un legale per intentare una causa per malasanità

Se è pur vero che, nel 99% dei casi l’errore è commesso senza dolo, è altrettanto innegabile come questi errori, seppur dovuti in molti casi alle situazioni particolarmente stressanti poc’anzi citate, rischiano di segnare profondamente la vita dei pazienti e delle persone loro vicine: chiedere un giusto indennizzo, quindi, è doveroso, in alcuni casi il “minimo sindacabile” da richiedere in situazioni dove il dolore, francamente, non può essere lenito con nessuna cifra economica.

La parola “giustizia”, però, non deve mai venir meno nei casi più dolorosi, proprio per onorare la memoria di una persona cara. Nessuno, per quanto ovvio, è animato da uno spirito di rivalsa o vendetta nei confronti del personale medico sanitario, che svolge il proprio lavoro, nella quasi totalità dei casi, correttamente, mossi da passione per il proprio lavoro e con l’unico scopo reale per il quale ha deciso di intraprendere questa affascinante e complessa professione: aiutare il prossimo.

Voler dare dignità e proteggere le vittime dei casi di malasanità, però, è un diritto sacrosanto, che in ogni città può essere perseguito grazie alla presenza di professionisti qualificati ed estremamente preparati per far fronte ad una causa tutt’altro che semplice da affrontare sotto mille aspetti, da quello psicologico sino a quello normativo.

