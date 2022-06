Come possiamo fare se vogliamo risolvere il prima possibile la questione di un trasloco?

È semplice: per fare piccoli traslochi veloci dobbiamo metterci nelle mani di professionisti, richiedendo un intervento rapido ad una ditta che ha molta esperienza in merito. La rapidità dipende anche dalle dimensioni del trasloco stesso che sono date dalla quantità di cose trasportate e dalla distanza che c’è tra i due indirizzi dove si devono spostare gli oggetti e le proprietà del cliente. A volte si pensa di riuscire a finalizzare da soli un piccolo trasloco ma non è sempre detto che ci si riesca veramente, potrebbe essere una buona intenzione iniziale che per un po’ si porta avanti per poi rendersi conto che i problemi che insorgono sono troppi da affrontare da soli. A tal proposito possiamo farci aiutare da esperti del settore che, dopo un attento sopralluogo gratuito, ci forniranno un preventivo preciso rispetto alla cifra da spendere per il nostro trasloco.

Il sopralluogo serve a verificare quali sono le condizioni abitative. Viene inviato un responsabile dei traslochi che lavorando in questo ambito tutti i giorni si rende conto di quali sono i punti di difficoltà che devono essere risolti per primi.

Ad esempio: di solito un trasloco viene effettuato a partire dall’utilizzo di furgoni e mezzi di trasporto molto simili.

Non tutti hanno a disposizione uno spazio antistante per l’utilizzo di questi mezzi e bisogna chiedere dei permessi per occupare eventualmente la strada o il parcheggio presente. Anche tutti questi elementi di burocrazia possono essere assolti dalla ditta in questione. Sembra tutto molto più complicato di quanto lo sia anche visto e considerato il fatto che a operare in questo ambito saranno dei professionisti e non noi.

Quali sono i servizi fondamentali interni ad un trasloco di piccole dimensioni

Andando a eliminare altri ipotetici casi e focalizzandoci solo su traslochi di piccole dimensioni è importante sottolineare che i servizi più importanti riguardano per l’appunto il trasporto dei nostri beni che deve essere fatto in tutta sicurezza, senza che ci siano strani smarrimenti di oggetti o guasti. Comunque è importante anche sottolineare che di solito le ditte di traslochi sono coperte da polizze assicurative e rispondono direttamente se dovesse verificarsi una di queste circostanze, ma se abbiamo una esigenza specifica in tale ambito è meglio farlo sapere prima. Così che possiamo sentirci ancora più sicuri di non subire nessun tipo di danno.

Potrebbe essere importante rivolgerci ad un addetto che è anche in grado di smontare alcuni mobili che vogliamo portare con noi e di montarli poi al nuovo indirizzo. Tutte le ditte di traslochi oggi impiegano dei professionisti del settore in grado di farlo, sempre in tempi da record per andare a rispettare la tabella di marcia che è stata prefissata in sede di contratto. Un altro servizio utile potrebbe essere quello di deposito mobili, dei box ovvero degli spazi idonei a sapere le nostre cose se dovessero rimanere in sospeso a cavallo dei due indirizzi, per un periodo di tempo non ben definito.