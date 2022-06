Da inizio luglio a settembre, traffico limitato sulla strada da Margone al lago di Malciaussia

Nei mesi di luglio e agosto la Strada Provinciale 32 della Valle di Viù sarà nuovamente sottoposta a limitazioni al transito nel tratto tra il Km 32+100 e il Km 37+164, che dalla frazione Margone di Usseglio porta al Lago di Malciaussia.

La Città Metropolitana di Torino e il Comune di Usseglio hanno rinnovato il protocollo d'intesa per la regolamentazione della circolazione estiva sull’arteria.

Per l’intero periodo di apertura primaverile ed estiva tra il Km 32+100 e il Km 37+164 della Provinciale 32 sono in vigore: il divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e ai veicoli di lunghezza superiore a 5 metri, il limite di velocità di 30 Km orari, il divieto di transito agli autobus, il divieto di sosta, di fermata e di sorpasso per tutti i veicoli motorizzati.

Ulteriori limitazioni sono previste nelle giornate prefestive e festive, tutti i giorni tra metà di luglio a la fine di agosto e infine nel primo fine settimana di settembre. Si tratta del numero chiuso in vigore dalle 8,30 alle 18, orari in cui potranno essere presenti nel parcheggio nei pressi del lago di Malciaussia non più di 130 autoveicoli e non più di 50 motoveicoli, con divieto di transito a partire dal Km 32+100 una volta raggiunto il limite di capienza nei parcheggi. Sarà cura del Comune di Usseglio, tramite la ditta incaricata a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico, interrompere il traffico all’esaurimento dei posti disponibili nel parcheggio in quota, vigilare sugli atti vandalici e sull’abbandono di rifiuti e gestire i servizi igienici nell’area del Lago di Malciaussia. Riassumendo, la limitazione della possibilità di salire a Malciaussia sarà in vigore per 53 giorni: sabato 2 e domenica 3 luglio, sabato 9 e domenica 10 luglio, da sabato 16 luglio a mercoledì 31 agosto, sabato 3 e domenica 4 settembre.

Le tariffe per il parcheggio al Lago di Malciaussia sono: 5 euro per la sosta giornaliera degli autoveicoli dal lunedì al venerdì, 7 euro per la sosta giornaliera degli autoveicoli il sabato e la domenica (sino all’esaurimento dei posti disponibili), 3 euro per la sosta giornaliera dei motoveicoli, 50 centesimi a persona per l’utilizzo dei servizi igienici.

Nei giovedì 7, 14, 21 e 28 luglio dalle 10 alle 11,30 e dalle 13,30 alle 17 è prevista la chiusura totale al traffico motorizzato della Strada Provinciale 32 tra il Km 32+100 e il Km 37+164. In tali giornate e in tali orari la SP 32 sarà riservata a ciclisti e pedoni e ai mezzi motorizzati autorizzati. Le deroghe al divieto di transito riguardano i veicoli dei proprietari di abitazioni nell'area circostante il lago di Malciaussia e lungo la strada che conduce al lago, i mezzi destinati alle attività agro-silvo pastorali, i mezzi utilizzati nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza, i mezzi utilizzati per il servizio di trasporto pubblico e quelli di servizio per la manutenzione stradale, i veicoli a motore ad uso di personale dipendente delle attività con sede nella località Malciaussia, i veicoli muniti di apposito contrassegno “invalidi”.

La pulizia e la manutenzione dell'area del Lago di Malciaussia e dei servizi igienici saranno a cura del Comune di Usseglio. Oltre a curare la manutenzione della carreggiata della Provinciale 32 e della segnaletica, la Città Metropolitana di Torino ha disposto la regolamentazione della circolazione con un’ordinanza, contestualmente alla riapertura della strada dopo la stagione invernale.