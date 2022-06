Festa della Musica: dj set e live a Palazzo Reale e nei Giardini

Il 21 giugno, in occasione della giornata mondiale della Festa della Musica, ClubSilencio torna nel cuore della città, nel luogo in cui la musica è sempre stata celebrata a Torino. Già a fine ‘800 infatti i Giardini Reali facevano da sfondo ai concerti aulici e negli sfarzosi saloni interni del Palazzo si tenevano importanti feste per gli aristocratici.

Dalle 19 alle 24 si illuminano così gli oltre 10.000 mq dei Giardini Reali con più di10 artisti in 5 punti musica, articolati in un caleidoscopio di generi musicali diversi.Dalle 19 alle 24 ci sarà il dj set by Seven Sins e Jonny N Travis nel Giardino Ducalee by Qaanaaq e Ruben Zambon nel Giardino di Levante.

Negli spazi del Boschettoci sarà uno spettacolo di musica live con 2 gruppi: Valentina Nicolotti Trio e il gruppo rock The Bridgers.

Largo alla musica anche all’interno del percorso museale, con il sottofondo del Conservatorio di Torino by Emanuele Raviol (all’arpa), Angelo Lombardo e Eleonora Ghiringhelli (duo di viole) negli Appartamenti Reali. Sempre a cura del Conservatorio è anche l’esibizione del duo di violini Raùl Roa e Moisés Pirela che accompagnano la visita nel Teatro Romano.