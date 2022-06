Dentop.it: il primo store online di prodotti per la cura e l’igiene dentale

Dentop.it è la prima piattaforma e-commerce, dedicata esclusivamente alla cura, igiene e prevenzione dentale. All’interno dello store online, dentisti e igienisti possono trovare i migliori brand Oralcare Professional per offrire ai propri assistiti il massimo della qualità e cure sempre accurate e personalizzate con prodotti di altissima qualità.

Grazie alla collaborazione con centinaia di marchi internazionali, Dentop.it è un partner affidabile per i professionisti del settore Dental Care, i quali possono facilmente prescrivere prodotti top di gamma ai propri pazienti a costi contenuti e in modo semplice e veloce.

Agli studi dentistici e ai professionisti iscritti alla piattaforma Dentop.it, viene offerta la possibilità di creare prescrizioni digitali in base alle esigenze di ogni singolo assistito, in modo da agevolare la ricerca dei prodotti per l’igiene orale domiciliare e garantire il massimo dell’efficienza.

Una volta effettuato l’ordine presso lo studio, in modo totalmente gratuito, il paziente potrà ricevere comodamente a casa tutti i prodotti e pagare il corriere con contrassegno. Ogni ordine effettuato verrà associato allo studio, in modo da poterlo monitorare e avere la possibilità di condividerlo con assistiti e collaboratori. Inoltre, è possibile costruire dei veri carrelli virtuali in comune con i pazienti e sui principali canali di comunicazione per rendere più facile il processo di prescrizione attraverso un semplice click.

Dentop.it è vantaggioso sia per i pazienti sia per i professionisti. Infatti, ogni volta che verrà effettuato un acquisto di prodotti sullo shop di Dentop.it, i pazienti riceveranno un buono del 10% da spendere sull’acquisto successivo, mentre i professionisti potranno ricevere un buono sconto su Monexia.eu al raggiungimento della soglia di 20, 50 o 100 operazioni di accredito accumulate.

In collaborazione con l’Associazione “Mamme&Igieniste”, Dentop.it ha anche creato una gamma di graziose box con prodotti per l’igiene orale specifici per bambini da 0 a 12 anni per incentivare l’utilizzo dello spazzolino e prevenire eventuali disturbi dentali sin dalla più tenera età.

Tutti i servizi, i prodotti del catalogo online e le informazioni per contattare Dentop.it sono disponibili sul sito https://dentop.it/.