Si rompe un tubo all'istituto Majorana di Moncalieri: bagno allagato, cadono pannelli da un controsoffito

Si rompe un tubo nella notte all'istituto superiore Majorana di Moncalieri. Un danno che ha causato un parziale allagamento dei servizi igienici della scuola e per cui sono dovuti intervenire questa mattina i tecnici dell'edilizia scolastica della Città Metropolitana di Torino.

La perdita di acqua ha fatto cadere alcuni pannelli leggeri dei controsoffitti del corridoio adiacente ai servizi igienici, come fa sapere in una nota l'ente provinciale, lì dove è stato rilevato il guasto della conduttura.



"Il controsoffitto - è quanto sostiene Città Metropolitana - è realizzato a quadrotte in lana minerale che si sfaldano quando si bagnano e non costituiscono alcun pericolo perché sono leggere."