Settimo, l'ospedale e il futuro della Città al centro del dibattito alla Festa dell'Unità

Erano diverse decine i militanti che hanno preso parte al confronto organizzato alla Festa dell'Unità di Settimo sulla questione dell'ospedale e sul futuro della città.

Tra i relatori anche la sindaca Elena Piastra, che ha raccontato cosa è stato fatto in questi tre anni dall'Amministrazione e cosa si intende fare da qui al 2024, quando Settimo tornerà alla luce, ad iniziare dalla tutela dell'ospedale cittadino, tema molto sentito da tutti.

Oggi e domani, 20 e 21 giugno, la Festa dell'Unità si ferma, per riprendere poi da mercoledì 22 con nuovi appuntamenti, tavole rotonde e gli immancabili stand, per proseguire fino alla conclusione prevista per domenica 3 luglio.