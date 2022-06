Anarchici occupano edificio abbandonato a Cesana

Antagonisti e anarchici hanno occupato la scorsa notte uno stabile abbandonato a Cesana, in via Armand. Si tratta di una decina di persone che fanno parte dello stesso gruppo che aveva già occupato lo scorso anno la Casa Cantoniera di Claviere, come spiegano in una nota diffusa sui social.

"In quasi un anno dall'ultimo sgombero - scrivono - siamo rimasti qua, in questa valle, su questa sanguinosa e razzista frontiera, vicino alle persone che ogni giorno la sfidano e la superano, nonostante siano costrette a farlo illegalmente: controllate, respinte e violate dallo Stato e dalle sue forze armate. Nella stessa valle dove transitano indisturbati migliaia di migranti con documenti in regola, chiamati turisti".

"Da oggi - proseguono gli occupanti - ritorniamo a organizzarci in un luogo abbandonato da decenni, che ora non appartiene più a nessuno ma che vive grazie alle persone che lo abitano, lo costruiscono e lo auto gestiscono, in contrapposizione ad uno e a tutti gli stati e le leggi che vorrebbero reprimere qualsiasi forma di autonomia collettiva ed individuale".