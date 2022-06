Elkron lancia "Italy Truck Tour 2022", la presentazione del nuovo sistema antintrusione MP 3000 a distributori e installatori

Elkron è un marchio storico nel settore della sicurezza, che nell’ultimo anno e mezzo si è impegnato fortemente nella progettazione e nello sviluppo di nuove soluzioni, tra cui i 2 sistemi ibridi antintrusione.

Nell’ottica di presentare sul territorio nazionale la nuova centrale antintrusione MP3000, l’azienda ha organizzato l’“Italy Truck Tour 2022”, un vero e proprio viaggio nel mondo della sicurezza che permetterà di far conoscere la nuova linea e di far incontrare i professionisti della sicurezza: distributori e installatori.

Un camion “griffato” Elkron attraverserà una ventina di città italiane, partendo da Roma il 21 giugno prossimo per arrivare a Torino il 22 luglio.

«Passione, esperienza, talento e competenza ci guidano tutt'oggi anche in un mercato complesso ed evoluto come quello attuale – afferma Enrico Porcellana, direttore Business Unit Elkron -. La tecnologia negli ultimi 5 anni ha avuto un'accelerazione esponenziale: con intraprendenza, creatività e senso di appartenenza vogliamo riaffermare i valori Elkron in un contesto evoluto e competitivo. Il sistema antintrusione MP3000 rappresenta concretamente questo percorso caratterizzato da un rinnovato approccio alla tecnologia in ambito sicurezza. Questa è la sfida che abbiamo accettato, un target ambizioso che intendiamo raggiungere curando ricerca, sviluppo e innovazione: un dialogo costante con i professionisti del settore sicurezza caratterizza da sempre il nostro operato e sarà il punto di partenza dell'Italy Truck Tour 2022, che sarà supportato da importanti distributori del settore».

Elkron e la sicurezza costituiscono un binomio imprescindibile dal lontano 1974, anno in cui nacque un nuovo modo di pensare alla tutela e alla salvaguardia delle persone e dei loro patrimoni. Negli anni '80 e '90 Elkron si poteva annoverare tra i principali costruttori di sicurezza e di tecnologie avanzate, di sistemi di qualità e di integrazione di soluzioni, sia in Italia che all'estero in ambito antintrusione e antincendio.

E' importante sottolineare che, in 48 anni di esperienza, Elkron ha ottenuto 14 marchi di qualità con ben 21 brevetti registrati e circa 1600 prodotti progettati e sviluppati, arrivando a 26 milioni di installazioni in oltre 30 nazioni nel mondo.

Ma il protagonista assoluto del tour Elkron è sicuramente MP3000, il nuovo sistema antintrusione multifunzione, ibrido, espandibile con dispositivi radio e con connessione LAN nativa. Un sistema integrato all’avanguardia in termini di capacità operativa e di flessibilità, che favorisce infatti l’integrazione con le attuali e future tecnologie, con i dispositivi di sicurezza radio e anche con le periferiche domotiche ZigBee.

Il sistema MP3000 infatti, può gestire funzioni di home automation come termoregolazione, controllo dei carichi e dei motori tapparella e tante altre funzioni perché è compatibile con i dispositivi periferici radio ZigBee 2.4 Ghz di Elkron. Parlando di videoverifica poi, MP3000 può gestire una gamma di rilevatori radio ZigBee 2.4Ghz con telecamera a bordo, capace di inviare foto o video in caso di allarme sull’app utente My Elkron Key.

L’app My Elkron Key consente di attivare scenari, gestire aree ed escludere singoli dispositivi con comandi semplici e chiari: in pochi passaggi è possibile conoscere lo stato dei sensori, verificare eventuali condizioni di guasto e consultare lo storico degli eventi.

L’utente può selezionare gli eventi di cui desidera ricevere notifiche push direttamente sul dispositivo mobile oppure via e-mail.

L’utente può inoltre visualizzare le riprese live di telecamere IP Elkron connesse sulla stesse rete della centrale in LAN o in Wi-Fi. L’associazione tra un ingresso della centrale e una telecamera permetterà a quest’ultima di generare, a fronte di un allarme, degli snapshot o dei video clip che possono essere inviati all’app utente. MP 3000 è aperta a soluzioni di videosorveglianza non solo a marchio Elkron ma anche dei maggiori player di mercato.

Conforme alle norme europee EN 50131 (grado di sicurezza 2) ed EN 50136, il Sistema MP3000 pensa agli installatori permettendo una configurazione e una programmazione semplificate con una procedura guidata dall'assistente virtuale eMPi: installare e programmare l’intero sistema quindi è facile e intuitivo, perché è possibile accedere da pc al configuratore MP Console integrato nella centrale anche da remoto grazie ai servizi gratuiti di Elkron Cloud.

Tramite l’App per installatori Elkron Connect è possibile accedere in mobilità agli impianti connessi al Cloud, monitorare i principali parametri e intervenire sulla configurazione da remoto con smartphone o tablet. Elkron mette dunque a disposizione degli installatori una piattaforma Cloud con una serie di servizi gratuiti che agevolano la loro attività, come la completa gestione della centrale antintrusione tramite Internet sia da browser sia da app.

Attraverso il Cloud, le centrali connesse sono costantemente informate circa la disponibilità di nuove release firmware e software: l’installatore accedendo alla centrale dovrà semplicemente impartire il comando per aggiornarla automaticamente in pochi secondi. Le release firmware e software sono comunque scaricabili sotto forma di file per consentire l’aggiornamento in locale delle centrali non connesse al Cloud.

I dati criptati sulla rete vengono archiviati in data center europei certificati per l’elevato standard ambientale (ISO50001), conformi al Regolamento Generale sulla protezione dei dati dell’UE (GDPR) e alle norme ISO/IEC 27000 sui sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni.