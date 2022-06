To Locals presenta Apolide Drops

To Locals si pone come ente strategico e progettuale sul territorio piemontese e organizza APOLIDE Festival dal 2003, esperienza immersiva unica nel suo genere, che nel 2022 torna nella sua forma originale, dal 21 al 24 luglio, con 4 giorni di musica, cultura, libri, sport, spettacoli e camping nella meravigliosa cornice naturale dell’Area Naturalistica Pianezze di Vialfrè, oasi verde nel cuore dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea. L’intento di TO LOCALS è quello di ampliare la progettazione lungo il resto dell’anno, investendo su nuove progettualità. Da qui nasce APOLIDE DROPS

Il progetto si sviluppa in più direzioni: da una parte il desiderio di consolidare la progettualità di APOLIDE Festival negli ambiti che da sempre creano comunità e partecipazione attiva, dall’altra la creazione di un format nei mesi precedenti e successivi ad APOLIDE, destagionalizzando la presenza del festival, al fine di “amplificare” non - luoghi, spazi non deputati alla fruizione di contenuti culturali, ma accessibili ed emblematici del territorio e delle sue peculiarità.

La rassegna APOLIDE DROPS si sviluppa su 3 giornate, 26 giugno, 25 settembre, 9 ottobre 2022. TUTTE LE GIORNATE SONO AD INGRESSO LIBERO E GRATUITO.

I 3 luoghi che verranno “amplificati” per la conoscenza del pubblico sono piccole perle incastonate nelle prealpi canavesane, “non - luoghi” che grazie alla comunità locale vengono curati e condivisi nel rispetto dell’ambiente e della Montagna. Tre giornate all’insegna della cultura che vedono circo, musica e letteratura nel giro di pomeriggi, dalle 14 alle 19 circa. Gli eventi saranno organizzati cercando di impattare il meno possibile sull’ambiente, nel rispetto della montagna e dei luoghi che li ospiteranno.

Non verranno costruite strutture sceniche, ma verrà utilizzato il palco mobile Buskercase: è una struttura modulare che amplifica il suono e crea scenografia senza corrente elettrica, ideata da un team di ingegneri del Politecnico di Torino, per i live acustici e i microspettacoli, e permette di portare piccole performance anche in luoghi non abitualmente adibiti allo spettacolo. Il resto dei servizi avrà comunque ad impatto ambientale zero: grazie alla collaborazione con HWP, start up innovativa con sede a Torino, che utilizza gruppi elettrogeni a idrogeno.

26 GIUGNO 2022

Pian del Lupo, BORGIALLO (TO)

Balcone naturale sul Canavese nel comune di Borgiallo a 1400 m slm, raggiunto dal Giro d’Italia nel 2019. A pochi passi dal Pian del Lupo si trova il ristorante El Serniss, baita ristrutturata che offre menù del territorio con attenzione alla materia prima e alla tradizione Ore 14.30

Letteratura

Giuseppe Pezzetto, detto Beppe, classe 1965, presenta il suo nuovo libro PALA E TEQUILA (2022)



Uomo di relazioni, continua ad approfondire aspetti economici, tecnologici e di geopolitica, in un mondo in continua evoluzione. La sua curiosità lo porta ad intraprendere nuove strade nel tentativo di dare altresì il proprio contributo nel supportare le nuove generazioni, in ambiti economici e culturali. Un cittadino del Mondo che ama la musica e il cinema, ed è convinto che non siamo soli nell’Universo. Ore 15.45

Circo

Matteo Cionini in “Senza parole”

Allacciate le cinture. Spegnete i cellulari. Chiudete il mondo fuori dal portellone e preparatevi al decollo.

Benvenuti a bordo del primo aereo al mondo ad effettuare voli pindarici! Ci staccheremo da terra per volare sopra le città, sopra le nazioni, sopra tutti i confini e le barriere che ci separano. Su questo volo parliamo tutti la stessa lingua: per questo le parole sono proibite...

Ore 17.00

Musica