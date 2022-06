Formazione, 23 milioni dalla Regione per corsi da operatore socio sanitario nel triennio 2022-24

Nello specifico, i corsi saranno rivolti a giovani e adulti, disoccupati, ma anche occupati, ai quali verrà rilasciata la qualifica di OSS. La vera novità della misura è la compartecipazione ai costi dei soggetti interessati, fino ad un massimo di 1.500 euro per partecipante, in base alle fasce ISEE; per i redditi inferiori ai 10 mila euro, il corso sarà interamente gratuito poiché finanziato dalla Regione Piemonte.

Al via una nuova misura per la formazione degli operatori socio sanitari: con 23 milioni di investimento, l’assessorato alla formazione professionale della Regione Piemonte finanzia nuovi corsi che saranno organizzati su tutto il territorio piemontese. Un intervento che ben si inserisce in una politica di Governo condotta dall’assessore che sostiene e supporta la formazione professionale attraverso la certificazione delle competenze anche in ambito sanitario.

Da domani, giovedì 23 giugno fino al 12 luglio sarà aperto il bando per individuare le agenzie formative che organizzeranno i corsi; per l’assessore regionale alla formazione professionale, la misura ha il duplice obiettivo: soddisfare il più possibile il fabbisogno di personale qualificato che oggi è tra le figure più ricercate e favorire l’occupazione dei giovani e degli adulti, qualificando ex novo o rafforzando le competenze di coloro che già lavorano o hanno lavorato in strutture sanitarie, socio-sanitarie o socio-assistenziali.

Per l’assessore Elena Chiorino un nuovo “traguardo formativo” - che consiste in 1000 ore, di cui 440 in stage - in grado di rispondere velocemente all’esigenza sanitaria, attraverso un’offerta formativa mirata. Per informazioni legate al bando è possibile consultare la pagina all’indirizzo: https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/offerta-formativa-regionale-operatore-socio-sanitario-periodo-2022-2024.