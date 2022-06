Immobiliare San Biagio, il punto di riferimento di Finalborgo e del Finalese

Tra i "Borghi più Belli d'Italia" dal 2008, Finalborgo sta diventando negli anni sempre più meta prediletta da turisti provenienti da tutto il mondo, non solo per ammirarne le bellezze architettoniche e paesaggistiche che abbracciano l'antica capitale del Marchesato dei Del Carretto.

Diverse sono le proposte dell'agenzia, in particolare per chi volesse vivere come prima o anche seconda soluzione abitativa il Borgo. Ad esempio il trilocale proposto in questo caso, collocato al terzo e ultimo piano servito da ascensore di uno dei numerosi palazzi storici che nel corso degli ultimi anni sono stati oggetto di importanti e valorizzanti lavori di ristrutturazione proprio nei pressi della via principale di un rione "vivo" 365 giorni l'anno.