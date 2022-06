Al Colle del Lys il 3 luglio la commemorazione dei Caduti della Resistenza

La Città Metropolitana di Torino, con il proprio gonfalone e l’intervento del Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, sarà presente domenica 3 luglio al Colle del Lys alla tradizionale cerimonia che commemora i 2024 caduti della Resistenza nelle Valli di Lanzo, di Susa, Sangone e Chisone. Dopo la lettura dei nomi dei 32 caduti della strage del Colle del Lys del 2 luglio 1944, seguiranno gli interventi dei rappresentati delle istituzioni e la lettura del documento d’intenti per il 2022. Tra gli interventi, quello di Josef Kaiser, rappresentante dell’associazione antifascista tedesca VVN-BdA Ravensburg-Oberschwaben. Beatrice Pasquale porterà invece il saluto dei promotori del progetto MEDU-Medici per i Diritti Umani. L’accompagnamento musicale della commemorazione sarà a cura del corpo musicale di Coassolo San Pietro. Alle 15 è in programma una passeggiata rievocativa con letture sui Sentieri dells Memoria, a cura della UISP Valle Susa.

Già da v enerdì 1° luglio il Colle del Lys si animerà con l’arrivo di gruppi di giovani provenienti dal territorio metropolitano, che torneranno ad incontrarsi a cavallo tra le Valli di Lanzo e di Susa in occasione della manifestazione “Eurolys”, organizzata dal Comitato Colle del Lys, con il patrocinio della Comunità Europea, della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino e con la collaborazione dei Comuni della zona, che hanno organizzato i ragazzi in gruppi affidati a tutor designati su proposta di attori territoriali come le Consulte giovanili, gli Informagiovani e le sezioni dell’ANPI. Il tutor deve gestire gli incontri preliminari, essere punto di riferimento durante il campeggio e guidare la restituzione del percorso compiuto in forma di video, articoli, presentazioni edeventi pubblici. Eurolys è un’esperienza di incontro, conoscenza e confronto tra decine digiovani e si svolgerà in concomitanza con la commemorazione delle vicende della guerra di Liberazione che ebbero come teatro il Colle del Lys. Sarà l’occasione per un dibattito aperto e originale sulle cause del secondo conflitto mondiale, sulla liberazione del continente dalle dittature, sull’importanza e il ruolo dell’Unione Europea, sulle nuove identità, i valori costituzionali e il senso della cittadinanza europea.

Durante il campeggio i ragazzi parteciperanno a dibattiti, attività, workshop e passeggiate sui sentieri partigiani. Si ritroveranno intorno alla torre circolare del Colle, monumento che ricorda il feroce rastrellamento nazifascista del 2 luglio 1944, nel corso del quale morirono 26 giovani partigiani della 17ª Brigata Garibaldi “Felice Cima”. Sabato 2 luglio alle 9,30 è in programma un’ escursione sui Sentieri Partigiani , mentre alle 15 sarà presentato ufficialmente il nuovo allestimento dell’Ecomuseo , nel corso dell’evento intitolato “Sentieri della Resistenza. Camminando ancora sulle tracce scritte nella montagna”. Alle 17,30 il Comune di Almese proporrà la Passeggiata Resistente da piazza Martiri e via Combal, attraverso la località Malatrait. Alle 18,30 è in programma uno spettacolo teatrale, seguito dalla commemorazione dei caduti della Resistenza. Alle 20,30 inizierà l’evento “Una notte al Colle: la musica di Resistenza Elettrica”, organizzato in collaborazione con l’ARCI Valle di Susa-Pinerolo.