Il weekend lungo di San Giovanni continua: gli eventi e le iniziative culturali in città

MOSTRE E SPETTACOLI

UN GRADO E MEZZO FESTIVAL

Sabato 25 e domenica 26

Prende il via a Torino l’edizione zero di "Un Grado e Mezzo. Festival su clima e ambiente", promosso dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari DISAFA e dipartimento di Fisica – Università di Torino, ideato e organizzato da CentroScienza Onlus nell’ambito delle Settimane della Scienza 2022. Il Festival nasce dall’esigenza di parlare di cambiamento climatico sotto diversi punti di vista. Quattro sedi torinesi – il Mausoleo della Bela Rosin, gli Orti Generali, la Casa nel Parco e lo Spazio WOW – ospiteranno per un intero weekend gli appuntamenti del festival, anticipato dall’evento pre festival “Stand up for science - ma cosa ti dice la testa?” in programma il 22 giugno a Cascina Roccafranca.

Info: www.settimanedellascienza.it

SENZA TITOLO! e EPHEMERA

Fino al 13 ottobre

La luce e l’ironia sono i due marchi di fabbrica di Nicola Bolla, l’artista di “Vanitas”, che ha inventato l’icona del teschio tempestato di Swarovski, e della serie “Playing cards”, composta da sculture di grandi dimensioni realizzate con carte da gioco, apre una nuova stagione di Paratissima. La sua mostra “Senza Titolo!” di Nicola Bolla è allestita nel Galoppatoio e nelle Scuderie insieme alle maestose installazioni site specific “Parade Curtains” di Daniel González ed “Echo Sistema” del collettivo milanese Anonima/Luci con la sound designer Katatonic Silentio. In contemporanea nei nuovi spazi della Cavallerizza acquisiti da Paratissima, apre anche la mostra Ephemera, a cura di Francesca Canfora e Laura Toto. Il binomio Paratissima-Cavallerizza contribuisce a identificare il complesso recuperato come uno spazio dedicato alla cultura e all’arte.

Info: https://www.paratissima.it/

TUTTI I LINUS - 100 ANNI CON CHARLES SCHULZ

Fino all11 settembre

"La Milanesiana", ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, ospita in anteprima assoluta la mostra “Tutti i linus. 100 anni con Charles Schulz” alla Reggia di Venaria (piazza della Repubblica, 4) a Venaria Reale in occasione del centenario della nascita di Charles M. Schulz. L’inaugurazione si terrà sabato 25 giugno alle ore 19, interverranno Massimo Martelli, Igort, Domenico De Gaetano (Direttore Museo Nazionale del Cinema di Torino), Marcello Garofalo ed Elisabetta Sgarbi.

Info: https://lavenaria.it/it/mostre/tutti-i-linus-100-anni-charlie-brown CONCERTI MUSICA REGINA IN VILLA

Fino al 3 luglio

Dieci artisti per dieci concerti di musica classica in undici giorni. È la proposta di ‘Musica Regina in Villa’, il primo festival internazionale organizzato alla Villa della Regina per festeggiare l’estate in uno dei palazzi più suggestivi e amati della città. Organizzato dagli Amici di Villa della Regina, diretto dal pianista Francesco Mazzonetto, il festival porta a Torino un interessante e nutrito gruppo di giovani artisti italiani e stranieri per un cartellone che potrà soddisfare tutti i gusti degli appassionati di musica classica, spaziando da Bach a Liszt, da Chopin a Wagner, da Beethoven a Schubert, da Gershwin a Ligeti, fino all’omaggio all’indimenticabile maestro Ezio Bosso.

Info: 011.8195035

