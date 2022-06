A Chivasso arrivano i "Saldi in Musica"

- KIM POP MUSIC & DISCO in Via Torino, 12;

- BLUE SKY GIPSY JAZZ in via Torino, 23;

- ANDREX MUSIC in via Borla, 4;

- RADIO ALFA https://www.instagram.com/radioalfapiemonte/ in Piazza della Repubblica;

- TRIO DIFERENTE https://www.instagram.com/notonlyswing/, in via Teodoro II;

- SERGIO FLASH https://www.instagram.com/sergioflashofficial/ in Vicolo del Portone angolo Via Torino.



L'evento è organizzato da Ascom Confcommercio Torino e Provincia, per la sede di Chivasso ed è patrocinato dal Comune di Chivasso e con il contributo di alcuni imprenditori.