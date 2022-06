Chivasso, a mezzogiorno ha votato il 15,12% degli aventi diritto

Se qualcuno temeva un crollo dei votanti e un massiccio astensionismo è stato almeno parzialmente smentito da Chivasso. A mezzogiorno, per il turno di ballottaggio tra Claudio Castello e Clara Marta, in corsa per la carica di sindaco, ha votato il 15,12% degli aventi diritto.

Dato in linea con quello di due domeniche fa

Due domeniche fa, in occasione del primo turno (che aveva visto anche lo svolgimento dei cinque referendum sulla giustizia, ndr) alla stessa ora si era recato alle urne il 16,26% delle persone. Il dato, insomma, è in linea con quello del 12 giugno scorso.

Urne chiuse alle 23, poi subito lo spoglio

C'è tempo per votare fino alle 23 di questa sera, poi a urne chiuse inizierà subito lo spoglio, per sapere già nel corso delle prime ore della notte se Chivasso ha scelto la continuità con il sindaco uscente Castello o se avrà premiato la voglia di cambiamento incarnata dalla candidata del centrodestra Clara Marta.