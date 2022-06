Torino Città per le Donne: una ricerca per promuovere una maggiore parità di genere

L’Associazione Torino Città per le Donne ha realizzato una ricerca, con il supporto della Fondazione Compagnia di San Paolo, per esplorare le strategie internazionali sulle politiche di genere a livello locale e approfondire cinque casi di città e contesti locali internazionali che hanno promosso politiche innovative e nuovi modelli di governance amministrativa di successo: Vienna, Barcellona, Paesi Baschi, Umeå e Montréal. La ricerca sarà presentata e discussa con le istituzioni e i cittadini e le cittadine in un incontro che si terrà il 28 giugno alle 17.30 presso l’Auditorium del Collegio Carlo Alberto.

Obiettivo della ricerca è alimentare la consapevolezza della necessità e modalità di promozione di una maggiore equità di genere a livello di politiche e pratiche locali degli enti:

“I risultati di questa ricerca sono importanti non solo perché forniscono importanti indicazioni e suggerimenti per le politiche per la parità di genere della nostra città, ma anche e soprattutto perché aprono un dialogo Internazionale che durerà nel tempo.” Così dichiara Antonella Parigi, presidente dell’associazione Torino Città per le Donne. La ricerca infatti vuole promuovere una riflessione per il contesto torinese, che già si muove in questa direzione, in termini di esempi e suggestioni che i casi studio internazionali possono fornire agli enti pubblici, ed essere uno stimolo per il terzo settore e la cittadinanza ad avere un ruolo sempre più attivo.