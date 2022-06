"Vicini. Scienza per la Città al Valentino": alla presentazione, Giulio Bizzozero scopritore delle piastrine del sangue

Martedì 28 giugno alle ore 15 nell’Aula Giulio Bizzozero e in diretta streaming su UniTo Media, la presentazione alla città del progetto “VICINI - La Scienza per la Città al Valentino”, organizzato dall’Università di Torino (Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche) in collaborazione con Biennale Tecnologia e Politecnico di Torino.

L’evento, che si svolgerà dal 10 al 20 novembre, prevede l’apertura straordinaria - e in diversi casi unica - al pubblico e alle scuole dei dipartimenti e di strutture tecnico-scientifiche con attività, mostre, spettacoli, visite, concorsi organizzati per l’occasione e può contare sul patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana, Città di Torino e Circoscrizione 8.

Il 28 giugno alla presenza delle autorità istituzionali e dei due Rettori degli Atenei torinesi, Stefano Geuna per l’Università di Torino e Guido Saracco per il Politecnico, e della Prorettrice dell’Università di Torino Giulia Carluccio, in una data simbolo (il 28 giugno del 1885 viene firmato il Regio Decreto che autorizza la costruzione dei 4 palazzi universitari della storica Città della Scienza) sarà inaugurata l’iniziativa VICINI nell’Aula Magna titolata a Giulio Bizzozero, scopritore delle piastrine del sangue.

Il programma prevede l'anteprima Docufiction “Giulio Bizzozero e la Città della Scienza” (12min). Una docufiction realizzata specificatamente per l’evento VICINI a cura del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche sulla nascita della “Città della Scienza” al Valentino (conduce Piero Bianucci, con Marco Caudera nei panni di Giulio Bizzozero; regia di Lorenzo Gambarotta; sceneggiatura di Claudia Bocca, Mara Fausone, Lorenzo Gambarotta, Annalisa B. Pesando).

Lectio Magistralis su “La Città della Scienza” di Silvano Montaldo, Dipartimento di Studi Storici Università di Torino

Passeggiata guidata “Alla scoperta della Città della Scienza”, dedicata alla conoscenza degli enti di ricerca e delle personalità illustri che hanno lavorato al Valentino, a cura dell’ASTUT - Archivio Scientifico e Tecnologico e dello SMA - Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Torino