Jason Biggs salta la conferenza stampa del Torino Film Festival per un malore

Jason Biggs balza la conferenza stampa che avrebbe dovuto tenere questa mattina per un malore improvviso. Si parla forse di un’intossicazione alimentare causata da una tartare. Pare che a stare male sia anche la moglie.
L’attore diventato celebre per la serie di American Pie che al Torino Film Festival dovrebbe presentate fuori concorso il film di cui è regista “Untitled Home Invasion Romance”.
L’appuntamento sarebbe dovuto essere alle 17.15 al Cinema Romano, ma considerato il malore potrebbe essere tutto spostato o annullato.
“Voleva provare a venire alla conferenza, ma non è poi riuscito” fanno sapere dall’organizzazione.