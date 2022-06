TAPPO SELEZIONE MOLINAS: PERFETTO IN TUTTI I SENSI

Sugherificio Molinas, azienda italiana leader dell’industria del sughero, ha creato una selezione di tappi sensorialmente perfetti, realizzati con sughero 100% naturale. Un prodotto che unisce tecnica, precisione e talento, capace di esprimere i due valori portanti dell’attività: valore delle risorse umane e tecnologia.

Selezione Molinas è l’innovativo tappo monopezzo 100% sughero naturale, compatto e TCA free, sensorialmente perfetto. Rientrano in questa selezione - attiva dal 2016 - solo i tappi che hanno superato i controlli qualità più severi.

Ciascuna partita di tappi Selezione Molinas, dopo essere stata creata, viene esaminata da un panel di tecnici formati appositamente per riconoscere ogni possibile deviazione sensoriale presente nel sughero.

Il vantaggio rispetto all’uso di un naso elettronico ce lo spiega Mariangela Ciaffia, responsabile del laboratorio di Sugherificio Molinas: “Il naso elettronico è un ottimo strumento, ma ha alcuni limiti da non trascurare. Occorre prestare particolare attenzione alla taratura della macchina, da rifare ciclicamente. Poi, oltre al gusto di tappo, il sughero può avere molti altri tipi di deviazione: muffa, vaniglia, tostato, straccio bagnato e molti altri. La selezionatrice elettronica può analizzare il sughero solamente per trovare al massimo un difetto ad analisi. Con l'analisi sensoriale fatta dai nostri tecnici specializzati verrà rilevato e rimosso qualsiasi tipo di difetto, non solo l'odore portato dal famigerato TCA.”

Se la partita risulta idonea, riceve un attestato di autenticità e garanzia che ne certifica la qualità.

I tecnici esperti nel rilevamento dei difetti del sughero sono i nasi, donne selezionate per la loro spiccata capacità di riconoscimento e memoria olfattiva che hanno ricevuto un addestramento di almeno 240 ore in laboratorio, affiancate dal responsabile della selezione olfattiva, per imparare a distinguere le deviazioni sensoriali che indicano una contaminazione certa del sughero.

Il TCA (o tricloroanisolo) è sicuramente il difetto più conosciuto, la molecola che conferisce il famoso “sentore di tappo” a un vino. I nasi, però, sono in grado di riconoscere tutte le altre contaminazioni:

tetracloroanisolo (TeCA), pentacloranisolo (PCA) e tribromoanisolo (TBA), che provocano il sentore di muffa

metilisoborneolo (MIB), che provoca il sentore di terra ammuffita

guaiacolo, che provoca sentore di fenolico e affumicato

aroma fungino

Ogni mese vengono testati circa 800.000 tappi, di cui solo il 35,7% (300.000) diventano tappi Selezione Molinas.

È dunque il valore aggiunto dato dalla competenza dell’uomo che rende questi tappi unici nel loro genere. Valore che Sugherificio Molinas riconosce e coltiva in ogni campo, e che ha saputo indirizzare nella realizzazione di un prodotto perfetto, dove la massima percentuale di errore consentita è dell’1%.

Solo le sfumature dei sensi, il valore delle persone e il confronto delle opinioni potevano portare alla creazione di un prodotto nobile come questo. Solo i sensi umani hanno potuto dar vita al tappo perfetto, perché, alla fine, saranno i sensi umani a degustare il vino, non un palato elettronico.