La Scuola Allievi carabinieri compie 200 anni: Sergio Mattarella a Torino per il giuramento

Sabato 23 luglio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Torino, per prendere parte alla cerimonia di giuramento solenne degli allievi del 140esimo corso formativo.

La presenza della massima carica dello Stato è stata annunciata durante la conferenza stampa del Bicentenario della Scuola Allievi dei Carabinieri, fondata nel 1822.

Sergio Mattarella parteciperà alla cerimonia in programma per le 11 in piazza Castello. Prima del solenne giuramento, la Banda dell’Arma suonerà in piazza, intrattenendo i torinesi. La sera del 22, inoltre, la banda terrà un concerto a inviti all’Auditorium Rai di Torino.

L’esibizione potrà essere seguita in diretta streaming sul sito www.carabinieri.it.