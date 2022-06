Scritte no vax sui muri della Cgil Piemonte. Il sindacato: "I vaccini hanno impedito morti"

Le scritte in via Pedrotti 5

Scritte contro i vaccini sui muri esterni della Cgil Piemonte in via Pedrotti 5. Questa notte alcuni ignoti, appartenenti presumibilmente alla galassia dei "no vax", hanno tracciato sulle pareti con lo spray rosso le frasi "Sindacato nazista", "Lotta apolitica solo per libertà e diritti", "Non è vandalismo, è lotta per i diritti". A firmare l'azione VV.

"Difendiamo i diritti di tutti

A prendere posizione l'organizzazione sindacale, che commenta: "difendiamo i diritti di tutte e tutti ogni giorno. Non prendiamo lezioni da chi, col favore della notte e incappucciato, scrive sui muri danneggiando la casa delle lavoratrici e dei lavoratori".

"I vaccini hanno impedito morti e tutelato la salute"

"I vaccini - continua la Cgil - hanno impedito morti e tutelato la salute: ora bisognerebbe concentrarsi sul rilancio del sistema sanitario pubblico per tutte e tutti". "Non saranno delle scritte a fermarci" concludono. Sul caso indaga la Digos: negli scorsi giorni azioni, con scritte analoghe, era stata imbrattata la sede della Cgil ad Acqui Terme.

Lo Russo: "Vergognoso atto vandalico"

Il sindaco Stefano Lo Russo, parlando di "vergognoso atto vandalico", rimarca: "se oggi possiamo tornare a una socialità e a frequentare posti pubblici lo dobbiamo proprio alla ricerca e allo sviluppo dei vaccini".

"Dobbiamo ancora agire e promuovere comportamenti responsabili e affidarci alla scienza, respingiamo con fermezza comportamenti violenti e antiscientifici” conclude il primo cittadino.

“Condanniamo con forza questo vile gesto. Le organizzazioni sindacali rappresentano un presidio di democrazia e si spendono, quotidianamente, nella difesa dei lavoratori. Siamo vicini alla Cgil regionale che, attraverso il sostegno alla campagna vaccinale, ha voluto, ancora una volta, battersi per la tutela della salute. Continueremo a condividere l’impegno per costruire un mondo più giusto” dichiarano il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo e il Vicepresidente della Commissione Sanità Domenico Rossi.