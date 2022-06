Dispositivi medici: ecco perché gli italiani preferiscono acquistarli online

Nel 2022 sono aumentate ulteriormente le vendite online di tutti quei prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici. Parliamo di misuratori di pressione, occhiali e lenti, apparecchi acustici, aerosol, sfigmomanometri, aspiratori nasali e via dicendo: prodotti che in qualche misura si rivelano sempre utili per una famiglia ma che hanno dei prezzi non indifferenti. Sembra proprio che sia questo a spingere sempre più italiani ad acquistare i dispositivi medici online: nei portali e-commerce infatti il prezzo è spesso più economico e questo si aggiunge agli altri vantaggi tipici dei negozi virtuali.

Dispositivi medici: dove si possono acquistare online?

I dispositivi medici si possono ormai trovare in moltissimi portali online. Su Farmaora.it ad esempio è presente un catalogo molto ampio di prodotti che rientrano in tale categoria, tutti di alta qualità e dei migliori marchi. Basta entrare all'interno del portale ed inserire nel carrello virtuale il dispositivo medico che si desidera ricevere comodamente a casa, quindi procedere con il pagamento mediante sistema sicuro ed il gioco è fatto. Ordinare un dispositivo medico online è dunque diventato davvero semplicissimo, ma quali sono gli effettivi vantaggi? Perchè sempre più italiani scelgono di rivolgersi al mondo del web anziché alle tradizionali farmacie fisiche? Scopriamolo insieme.

Perchè conviene ordinare i dispositivi medici online?

I dispositivi medici hanno di norma dei prezzi piuttosto alti, al punto tale che molti italiani hanno recentemente dichiarato di non riuscire ad acquistarli perché eccessivamente costosi. Recarsi nella farmacia di fiducia d'altronde significa spendere di più e sostenere un costo che in alcuni casi può avvicinarsi al doppio rispetto a quello proposto da alcuni e-commerce italiani. È bene precisare che la colpa non è dei farmacisti ma piuttosto dei costi di gestione che devono sostenere: questi ultimi sono molto alti ed è dunque comprensibile che i prezzi dei prodotti siano più elevati. Fatto sta che molti italiani preferiscono ordinare online i dispositivi medici proprio perché più convenienti a livello economico.

Un altro innegabile vantaggio degli e-commerce è che offrono spesso una scelta molto più ampia rispetto a quella della farmacia, che ha un magazzino ridotto e dunque non sempre dispone di un catalogo particolarmente ricco.

Non solo: gli italiani preferiscono acquistare i dispositivi medici online anche per la grande comodità offerta dai portali e-commerce. Si può scegliere con calma il prodotto da acquistare e procedere con l'ordine senza uscire di casa. Si riceve tutto comodamente a domicilio e ciò permette di risparmiare non solo fatica ma anche molto tempo prezioso.

I dispositivi medici acquistati online si possono detrarre?

È bene chiarire un dubbio che attanaglia diversi consumatori e che riguarda la detraibilità dei dispositivi medici acquistati online. Come è noto infatti, questi prodotti si possono portare in detrazione presentando la dichiarazione dei redditi ma in molti si chiedono se ciò sia valido anche nel caso il dispositivo si fosse acquistato online. Ebbene sì, l'importante è che venga emessa una regolare fattura di vendita in cui siano riportate tutte le specifiche del dispositivo oltre che il codice fiscale del consumatore. Meglio dunque contattare il portale prima di procedere con l'ordine.