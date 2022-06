Alpini, sabato e domenica il raduno regionale "100+2" in piazza Vittorio

Torino si prepara ad ospitare la Festa degli Alpini , sabato 2 e domenica 3 luglio in piazza Vittorio Veneto: dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, le Penne Nere riprendono i loro tradizionali raduni; non a caso, quello del fine settimana porta il numero 100+2.

"Siamo lieti - dice Fulvio Griffa, presidente dell'associazione dei commercianti della piazza - di accogliere ospiti come gli Alpini, che portano gioia e allegra e che sono uno dei simboli della nostra identità nazionale: anche questo è un piccolo segno di ritorno alla normalità, che fa piacere a noi commercianti e - ne sono sicuro - a tutti i torinesi. Come esercenti, saremo impegnati a offrire agli Alpini e a tutti i torinesi che vorranno farci visita in piazza un servizio di qualità, e a proporre le nostre specialità e i prodotti del territorio".