Le Isole Canarie: un paradiso a portata di mano con i voli Binter

La ricca vegetazione combinata con acque cristalline delimitate da spiagge di sabbia bianca ed a volte nera di origine vulcanica, sullo sfondo di montagne, dune e scogliere, nonché pittoresche cittadine, fanno delle Isole Canarie una delle destinazioni più affascinanti al mondo.

Questo arcipelago si trova al largo della costa occidentale del Marocco, nell'Atlantico ed è composto da otto isole: Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera, Fuerteventura, Lanzarote, La Graciosa e El Hierro, ognuna con le proprie attrazioni turistiche. La maggior parte di queste isole è stata dichiarata Riserva della Biosfera: La Palma (1983), Lanzarote (1993), El Hierro (2000), Gran Canaria (46% dell'isola) (2005), Fuerteventura (2009), La Gomera (2012) e Tenerife (Macizo de Anaga) (2015). Gli appassionati di fotografia saranno felici di sapere che in diversi punti strategici dell'arcipelago sono state costruite torri di avvistamento: un magnifico scenario dove ottenere scatti eccezionali.

Le Canarie si possono raggiungere dall'Italia con i voli esclusivi Binter

Da circa un anno i turisti italiani che desiderano recarsi in viaggio alle Isole Canarie lo possono fare con i voli Binter. Arrivando in volo sull'arcipelago, vedranno passare davanti ai loro occhi paesaggi mutevoli, alternati tra valli e pinete, catene montuose, scogliere a picco sul mare e spiagge paradisiache. Binter è una società regionale delle Canarie creata nel 1988 da Iberia ma ora di proprietà di investitori canari. Ha sempre effettuato voli regionali ma è solo nel 2005 che ha iniziato a collegare le isole con altri paesi. Nell'aprile del 2021 ha cominciato a offrire collegamenti anche all'Italia con gli aeroporti di Venezia e Torino e da luglio di quest'anno sarà possibile raggiungere le Canarie anche da Firenze.

Se questa estate desideri volare alla volta delle isole Canarie e vuoi saperne di più sulle località da visitare, ti consigliamo di andare sul portale ufficiale del Ente Spagnolo del Turismo .

Qui potrai programmare non solo il tuo viaggio ma andare alla scoperta delle cose più belle da fare e da vedere.

Servizi premium sui voli Binter senza costi extra

Volare sulle rotte Binter dall'Italia è un'esperienza unica per i passeggeri, infatti, possono usufruire di un servizio di volo premium senza costi extra o troppo elevati e un catering gustoso e gratuito. Inoltre, su tutti i voli è disponibile una moderna piattaforma d'intrattenimento che consente di trascorrere tutta la durata del volo in assoluto relax, grazie ad un ricco pacchetto di contenuti con playlist musicali, giochi, film, serie tv, cartoni animati per i più piccoli e molto altro ancora. Non dimentichiamo infine, che i passeggeri potranno beneficiare di una comodità esclusiva a bordo di velivoli moderni e rispettosi dell'ambiente, grazie a sedili ergonomici disposti su file di due posti e grande spazio di manovra intorno. Nel caso di voli di collegamento tra le varie isole il percorso è a costo zero e non verranno applicate tariffe supplementari.