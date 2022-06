Luglio, mese per la "stagione di caccia" delle buone idee che sognano di diventare business

Meno di un mese, a partire da domani: scade infatti il 27 luglio il tempo per candidarsi alla Business Plan Competition, la Fase II della Start Cup Piemonte Valle d’Aosta 2022 , l’iniziativa giunta alla XVIII edizione e promossa dagli incubatori I3P, 2i3T ed Enne3 per sostenere la nascita di startup innovative nelle due regioni.

Nel frattempo, si è chiuso il Concorso delle Idee, cioè la Fase I della Startup Piemonte Valle d’Aosta, che individuerà le migliori idee imprenditoriali, da premiare con servizi e attività gratuite di supporto e consulenza erogate dagli Incubatori di impresa, finalizzati alla stesura del business plan. Sono state 173 le proposte, in aumento rispetto alle 146 dello scorso anno, e 416 i proponenti, di cui 71% uomini e 29% donne e uno su tre è under 30. In generale, si tratta nella maggior parte dei casi di laureati (47% magistrale e 17% triennale) ma non mancano i diplomati che rappresentano il 22% dei proponenti. Oltre 4 su 10 sono residenti a Torino. Le idee si riferiscono soprattutto al settore ICT (32%), cioè prodotti e/o servizi innovativi nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e dei nuovi media, come e-commerce, social media, mobile, gaming, ecc. Piace anche il settore Turismo e Industria Culturale e Creativa con il 23% di idee candidate. Seguono poi le idee di progetto per il settore Cleantech & Energy (16%), cioè orientate al miglioramento della sostenibilità ambientale, la salvaguardia dell’ambiente, la gestione dell’energia. Su Life Science ed Industrial infine hanno puntato soltanto - rispettivamente - il 15% e il 14% dei progetti candidati.