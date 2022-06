Settimo Torinese, taglio del nastro per il Museo della Chimica che ricorda Primo Levi [FOTO]

Taglio del nastro, a Settimo Torinese, per Mu-Ch, il Museo della Chimica che trova casa nell'ex Siva, la fabbrica di vernici in cui lavorò Primo Levi.



Si tratta del primo museo interattivo d'Europa dedicato a questo argomento. "Mettiamo a posto un tassello all'interno del progetto culturale più complessivo della città", hanno detto gli organizzatori della Fondazione Ecm e in particolare il presidente, Silvano Rissio.



"C'è emozione - ha aggiunto - perché è un evento che abbiamo seguito con molta attenzione. Il primo ringraziamento va a tutto il personale della Fondazione per l'impegno che ci ha messo, capendo l'importanza di questo progetto".



La struttura ospita diverse sale, tra cui un Bookshop, una sala conferenze, il C-Lab - un laboratorio scientifico specializzato, in cui si potrà sperimentare in sicurezza -, la Sala lettura con il Planetario. C'è anche un Chemical bar, un American-bar anni '80, dove vengono servite reazioni chimiche.