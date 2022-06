Torino rinnova il gemellaggio con Chambery nel segno della transizione ecologica e TAV: "Attraversamento Alpi sfida fondamentale"

"Nel 2022 l'attraversamento delle Alpi resta una sfida fondamentale per i nostri due Paesi e per l'insieme dell'Europa, ancora di più alla luce delle sfide ecologiche ed economiche. L'avvenire della traversata della Alpi passa ormai per le ferrovie. È questo il senso del nuovo collegamento Torino-Lione: io so l'attaccamento che entrambi abbiamo per questo cantiere, ormai in corso". È questo il messaggio che ha voluto lanciare il sindaco di Chambery Thierry Repentin in Sala Rossa, dove questa mattina si è svolta la cerimonia del 65° anniversario del gemellaggio tra Torino e la cittadina francese.

Torino nell'Osservatorio Tav

Una delle prime azioni del sindaco Stefano Lo Russo, a pochi messi dalle elezioni, era stato il rientro del capoluogo piemontese nell'Osservatorio sulla Tav. Una decisione apprezzata da Repentin, felice anche per "l'avanzamento dei lavori e della proattività degli italiani sul tracciato delle vie di accesso". "Sarebbe bene - ha aggiunto - se questo ispirasse anche i decisori francesi".

Priorità transizione ecologica

A prendere la parola in apertura della cerimonia la presidente del Consiglio Comunale Maria Grazia Grippo, che ha sottolineato come "dopo 65 anni di relazioni e scambi, è adesso il tempo di guardare avanti nella stabilità, affinché quello che è nato come un gemellaggio possa crescere". Parole analoghe al sindaco Stefano Lo Russo che ribadendo che il rapporto tra Torino e Chambery sia "robusto" e "appoggi su solide basi", ha chiarito come il "primo punto della lettera che ci scambiamo oggi parla di transizione ecologica, diventata una priorità".

"Oggi riaffermiamo valori europei"