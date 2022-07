Bidoni stracolmi di immondizia in via Ormea. I residenti: "Con il caldo aumenta la puzza"

Bidoni dell'immondizia stracolmi da giorni in via Ormea, all'altezza tra corso Raffaello e via Vigone. L'accumulo di rifiuti dentro i cassonetti con il caldo di questo periodo generano cattivi odori per tutta la via, oltre a mettere a rischio l'igiene pubblica.

"Fa caldo, la spazzatura puzza"

L'interruzione del servizio di raccolta differenziata sembra essersi interrotto con l'inizio dei lavori in corso Raffaello, come spiega un residente: "Ho visto passare i camion ma solo per la raccolta delle macerie dei lavori. La gente ormai è arrivata a buttare i sacchetti per strada o persino dalle finestre. Non passano da più di una settimana, nonostante le segnalazioni. Fosse inverno il problema sarebbe meno importante ma è estate e fa caldo, la spazzatura puzza".

Amiat al lavoro

Da Amiat fanno sapere che i ritardi sono causati proprio dai lavori in corso Raffaello: "E' problematico arrivarci, ma mi risulta che stamattina c’è una squadra sul posto per risolvere il problema".