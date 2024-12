Asl To3, Montagne Olimpiche: rinnovato il servizio di assistenza medica turistica

Riprende anche quest’anno il servizio di assistenza medica turistica del progetto AslTo3 “Montagne Olimpiche”, che prevede il potenziamento della Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) nel periodo di maggior afflusso nelle località delle alte Valli Susa e Chisone.

Il servizio è dedicato sia ai residenti sia a coloro che si trovano temporaneamente nel comprensorio alpino per il periodo invernale: turisti, sportivi e lavoratori stagionali.

Le sedi sono distribuite sulle due vallate: una sede centrale ad Oulx e le altre a Bardonecchia, Cesana Torinese, Pragelato, Sauze d’Oulx e Sestriere. I giorni e gli orari di apertura sono modulati in base ai periodi di maggior affluenza prevista, con giorni “rossi”, ad alta affluenza, e giorni “verdi” di affluenza turistica normale.

Per contattare le diverse sedi è a disposizione un unico recapito telefonico, che corrisponde al Numero Unico Regionale 116117, che smista le chiamate in base alle necessità e alla prossimità della sede.

Il servizio è gratuito per i cittadini residenti o assistiti dai Medici di Medicina Generale dell’AslTo3, mentre negli altri casi prevede un ticket di 25 € per le visite ambulatoriali e di 50 € per le eventuali visite a domicilio, pagabili tramite POS presente nelle sedi di ambulatorio o attraverso bollettino di conto corrente bancario o postale.