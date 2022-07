Evergreen Fest: satira al Parco con Fabio Celenza e Lercio Alive Show

Una serata di doppiaggi comico-nonsense, ma anche di battute fulminanti e telegiornali improbabili.

Sabato 2 luglio, ore 21.30, al Parco della Tesoriera vanno in scena Fabio Celenza e Lercio Alive Show, in occasione di Evergreen Fest, manifestazione organizzata da Tedacà che, in questo appuntamento, si avvale della collaborazione di Fondazione Piemonte dal Vivo.

Una serata densa di ironia, in cui Fabio Celenzadarà voce a personaggi come “La Regina Elisabetta”, “Mick Jagger” e Ronaldinho, mentre Lercio proporràuno spettacolo che rivisita gli avvenimenti della contemporaneità in chiave satirica, fino all’estrazione, asorte, del prossimo Ministro degli Esteri.

Lo spettacolo si svolge con ingresso gratuito presso il parco dellaTesoriera (Corso Francia 186-192, Torino), con ingresso libero e gratuito. Evergreen Fest continua fino al 24luglio con concerti, spettacoli, serate talk e laboratori. Per maggiori informazioni e prenotazione cena, è possibile visitare il sito www.evergreenfest.it; chiamare il numero 334.8655865 o scrivere alla mailprenotazioni@evergreenfest.it