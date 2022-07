Auto usate a Torino: 10 motivi per sceglierle

Spesso l'usato è la scelta che molti fanno dopo aver valutato le proposte di veicoli nuovi, ma occorrono motivazioni ben chiare, ne parliamo in questo articolo.

L'auto usata ha la sua convenienza, ma quanto conviene rispetto a un'auto nuova?

Ricordiamo che a prescindere da tutto, nel caso non ci sia la garanzia della casa madre, la concessionaria è tenuta a fornire la sua garanzia per legge.

Se viaggi molto e cambi spesso auto, l'usato sicuro è un giusto compromesso per recuperare l'investimento fatto per un'auto nuova.

L’auto usata subisce una svalutazione inferiore. Il deprezzamento più alto si verifica, nel caso del nuovo, nei primi due anni dall'acquisto.

In una concessionaria che propone un’auto usata a Torino spesso si trovano promozioni differenti dalla casa madre.

Il prezzo di acquisto di un'auto usata permette spesso di scegliere su un ampio numero di vetture che, di norma, hanno dotazioni, spazi, sistemi di sicurezza maggiori di un veicolo nuovo e magari più piccolo, in quella stessa fascia di valore.

Le auto prodotte da casa automobilistiche estere, come BMW, AUDI, VOLKSWAGEN, MERCEDES così come auto italiane che arrivano dall’estero, come FIAT oppure ALFA ROMEO, spesso hanno optional superiori per quella fascia di prezzo di una vettura di produzione nazionale.

Se si sceglie un usato con un’immatricolazione relativamente recente, spesso gode di un'estensione di garanzia da parte della casa madre.

L'utilizzo che si ha con la propria auto usata è spesso meno "ansioso" rispetto a un'auto nuova dove si teme per l'incolumità degli interni e degli esterni, anche se, ovviamente, è bene sempre aver cura della nostra vettura, qualsiasi sia l'annata di immatricolazione.

Un buon motivo per scegliere una vettura usata riguarda i costi assicurativi.

Il valore di acquisto, infine, è di norma inferiore

L’acquisto di un veicolo usato presuppone molta attenzione, è necessario, in ogni caso, farsi fornire adeguate garanzie dal rivenditore in merito a tagliandi, storia e utilizzo del veicolo da parte del precedente proprietario.