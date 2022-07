Un nuovo ponte: il console generale di Romania in visita agli stabilimeti Inalpi

Il Console Generale di Romania - Ioana Gheorghias – è stata in visita presso lo stabilimento Inalpi di Moretta (Cuneo) accompagnata dal presidente Inalpi - Ambrogio Invernizzi e da Eugenio Puddu – partner Deloitte.

Una visita che ha attraversato le aree produttive, i nuovi e recentemente inaugurati laboratori InLab Solutions e tutte le zone di costruzione sulle quali stanno prendendo forma e vita gli investimenti stanziati da Inalpi per il quinquennio 2021 -2025.

Il Console ha poi incontrato alcuni dipendenti dell’organizzazione di Moretta di nazionalità romena e tra di loro ha avuto modo di conoscere il responsabile di produzione latte in polvere Mariam Petrescu.

La giornata è stata caratterizzata però non solo dalla conoscenza del plant produttivo, ma anche dal racconto di quella che è la filosofia Inalpi, i valori con cui da quasi 60 l’azienda lavora quotidianamente e la presentazione della filiera corta e certificata, un sistema unico di trasparenza e qualità, da cui nascono i prodotti Latterie Inalpi.

Un momento di confronto e racconto che potrà essere foriero di nuovi progetti che potranno creare nuovi ponti, nuove relazioni promuovendo i prodotti provenienti dalla filiera del latte Inalpi, ambasciatori di eccellenza nel mondo, anche entro i confini della Romania.

“Conoscere e condividere sono gli strumenti che abbiamo a disposizione per portare nel mondo le eccellenze del nostro territorio. E questo è un percorso che Inalpi sta compiendo ormai da diversi anni, che si è già concretizzata con l’apertura di alcune filiali commerciali in Cina e in Francia.” – dichiara Ambrogio Invernizzi.

Un incontro quindi che è stato il primo passo per una valutazione delle possibilità per creare un nuovo ponte che colleghi il Piemonte alla Romania.