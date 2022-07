Oulx, Fiera Boster dei boscaioli: è toscano il migliore d'Italia. In 9.000 hanno seguito l'evento

Arriva dalla Toscana il miglior boscaiolo d'Italia, che domenica 3 luglio ha trionfato nel Triathlon del Boscaiolo organizzato durante la Fiera Internazionale Boster Nord Ovest, la grande festa del bosco che si è conclusa in Piemonte, in Valsusa a Oulx.

Iagor Toninelli, 39enne originario di Pistoia, ha trionfato nelle 3 gare organizzate dalla Federazione Italiana Boscaioli nella pineta della Valsusa. E nei tre giorni di fiera sono stati migliaia i visitatori, alla scoperta del bosco e delle sue ricchezze. L'undicesima edizione della Fiera Internazionale BosTer Nord-Ovest è stata un grande successo. Circa 9.000 presenze, quelle registrate nei tre giorni al più grande evento dinamico sulle filiere bosco-legno, l'agricoltura di montagna, con espositori provenienti da tutta Italia, un centinaio di marchi rappresentati e numerosi convegni, incontri, seminari e visite guidate che hanno animato la fiera. Il tutto in un'area espositiva all'aperto di circa 40.000 metri quadri.

Gian Luigi Pirrera, direttore della Fiera BosTer, è molto contento della riuscita dell'evento e che tutto sia andato per il meglio: “Questa undicesima edizione biennale è stata un grande successo, l'anno della svolta dopo i difficili periodi causati dalla pandemia. Oggi il legno è al centro delle questioni economiche, finalmente anche la grande industria inizia a comprenderne il grande valore e potenziale economico, per l'energia, il riscaldamento e il territorio. Grazie alla collaborazione di Regione Piemonte, Città Metropolitana, Comune di Oulx, Confagricoltura e Consorzio Forestale Alta a Valle Susa, Boster si conferma il più grande evento italiano nel settore forestale“.

BosTer è stata una vera festa del bosco, che i tanti visitatori, dalla Francia all’Italia e anche dall’estero, hanno potuto scoprire a Oulx. Durante la tre giorni della Fiera è stato possibile, inoltre, imbattersi in parecchi eventi all'aperto, tra cui il triathlon del boscaiolo e il raduno delle Fiat Panda 4x4. L’automobile, diventata un vero e proprio mito negli anni, è l'anello di congiunzione tra chi lavora in montagna e chi, la montagna, la vive quotidianamente. Durante il weekend è stato possibile salire a bordo del veicolo per fare un giro nei dintorni, oppure provarla nella pista attrezzata nella pineta di Beaulard. Da venerdì 1 a domenica 3 luglio in Fiera Boster si è potuto partecipare a numerosi incontri, dibattiti e dimostrazioni, oltre alle visite guidate agli impianti in container. Dall’economia forestale all’agricoltura di montagna passando dalla gestione dei pascoli, ai lavori nei boschi, al design e all’artigianato. "Dopo questo grande risultato, ci vediamo nel 2024, sempre in Piemonte e sempre in Valsusa!".