Sul Filo del Circo: a Grugliasco protagonisti Cie Jérôme Thomas, blucinQue, Lucenti e altri artisti internazionali

Il Festival internazionale e multidisciplinare Sul Filo del Circo, che quest’anno festeggia la ventesima edizione, tra martedì 5 e giovedì 7 luglio entra nel vivo della programmazione, di cui sono protagonisti, presso gli chapiteau allestiti all’interno del parco culturale Le Serre di Grugliasco compagnie Jérôme Thomas, Michela Lucenti, blucinQue, La Voie Ferrée, The Black Blues Brothers, Duo Kaos e Circo Zoè. Il festival andrà avanti fino a sabato 9 luglio, giornata conclusiva della manifestazione.

Sul Filo del Circo da quest’anno fa parte della rete di Festival organizzata dal centro di produzione blucinQue/Nice in collaborazione con Fondazione Cirko Vertigo e Fondazione Piemonte dal Vivo che, grazie al partenariato avviato con i Comuni di Chieri, Grugliasco, Moncalieri, Settimo Torinese e Torino, porta, nel corso del 2022, festival di innovazione chiamati Nice su ognuno di questi territori che rientrano nella Città Metropolitana. Hanno preceduto Sul Filo del Circo, i Nice Festival di Settimo Torinese dal 17 al 22 maggio e di Chieri il 25-26 giugno e 3 luglio. Seguirà in autunno il Nice festival di Torino, previsto dal 26 al 30 ottobre presso il teatro Café Müller e il teatro Colosseo, mentre a Moncalieri è in fase di definizione, nella seconda parte dell’anno, una programmazione sul solco delle iniziative degli ultimi anni.

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria all’interno del Parco Culturale Le Serre nei locali di Fondazione Cirko Vertigo in via Tiziano Lanza 31 – Grugliasco che, oltre ai consueti orari, sarà aperta due ore prima del primo spettacolo di giornata, oppure su Vivaticket e tramite la nuova APP del centro di produzione denominata blucinQue Nice e che è disponibile su Apple e Play Store.

I biglietti per assistere agli spettacoli di Sul Filo del Circo vanno dai 12 euro – ridotto a 10 euro per i convenzionati - agli 8 euro e sono acquistabili al link https://www.vivaticket.com/it/tour/festival-internazionale-sul-filo-del-circo/3049 . Sono previsti pacchetti giornalieri individuali e per visioni multiple che sono acquistabili esclusivamente presso il punto di vendita della Fondazione Cirko Vertigo. Tutte le info su www.sulfilodelcirco.com, per prenotazioni e informazioni ulteriori scrivere a biglietteria@blucinque.it o telefonare allo 011 071 44 88.

Martedì 5 e mercoledì 6 luglio alle ore 19:30 le serate sono aperte dalla prima nazionale dello spettacolo L’imprévu sidéré della compagnia La Voie Ferrée, in scena all’aperto. Emiliano Ferri e Théo Belot con il loro duo di scala acrobatica decidono di dire no alla società automatizzata nella quale l'uomo è a poco a poco asservito e in cui l’unica cosa che conta è l’efficienza. I due artisti portano sul palcoscenico la volontà di sentirsi liberi di fare le scelte sbagliate e di viverle con umorismo.

Martedì alle 20:30 lo Chapiteau Circo Zoè, allestito all’interno del parco Le Serre, ospiterà, dopo la prima replica di lunedì e in prima nazionale, Chair et os, la nuovissima creazione di Compagnie Jérôme Thomas, uno spettacolo di circo degli animali senza animali, sostenuto dal centro di produzione. La relazione dell'uomo con questi ultimi sembra essere un tabù come l’argomento della morte nelle società occidentali. Mai la separazione tra uomini e animali è stata così abissale come nell’attuale momento storico e sul palco gli interpreti, creature a metà fra i due mondi, daranno espressione a quella che per la compagnia è una sorta di farsa tragicomica.

La serata prosegue alle ore 22:00, e in seconda replica mercoledì alle ore 20:30, con Vertigine di Giulietta di blucinQue, diretto dalla coreografa e regista Caterina Mochi Sismondi che porterà in scena, presso il Teatro Le Serre, una inusuale visione di questa creazione. Un’occasione questa di assistere alla fase di approfondimento sul testo di Shakespeare Romeo e Giulietta in lingua originale, ritmato e musicato dal vivo, su voce degli stessi artisti e composizioni di Prokofiev, processate e trasformate dalla musicista Bea Zanin. Oscillazione, volo, perdita di equilibrio, tensione, per questa ricerca continua sul movimento e la composizione tra danza, teatro musica dal vivo e discipline circensi, in uno spazio concettuale e fluido. La musica eseguita da violoncello classico e l’elettronica protagonisti insieme agli artisti e performer Elisa Mutto, Alexandre Duarte, Federico Ceragioli, Vladimir Ježić, Michelangelo Merlanti e Ivan Ieri. Le serate sono presentate dalla compagnia residente blucinQue in vista della sua partenza per il Canada dove si esibirà a luglio in occasione del Festival Montréal Complètement Cirque.

Chiude la serata di martedì alle ore 23:00 la danzatrice Michela Lucenti che con Paolo Spaccamonti porterà in scena Hamlet Puppet, una performance che unisce musica, recitazione e danza, tre arti fuse assieme per lo stesso scopo: riflettere sull’essenza della vita e dell’arte, perché in fondo la celeberrima frase “essere o non essere” riguarda tutti noi. Grande piacere per blucinQue/Nice il dialogo con questa artista, fondatrice del Balletto Civile, già ospite in residenza al Teatro Café Müller di Torino e quest’anno invitata per una sua prima presenza al Festival di Grugliasco.

L’energia esplosiva e coinvolgente della compagnia The Black Blues Brothers chiude le serate di mercoledì 6 luglio alle 22:30 e di giovedì 7 luglio alle 22:00. L’omonimo spettacolo è un tributo acrobatico al leggendario film The Blues Brothers, portato in scena da cinque acrobati kenioti il cui tour mondiale ha superato le 700 date e i 300.000 spettatori, tra i quali Papa Francesco, il Principe Alberto di Monaco e la famiglia reale inglese. In un elegante locale stile Cotton Club, il barman e gli inservienti si trasformano in equilibristi, sbandieratori, saltatori e acrobati col fuoco, coinvolgendo il pubblico con piramidi umane, limbo col fuoco, salti acrobatici con la corda e nei cerchi.

Movimento, eleganza e acrobazie in bicicletta si compongono in un ingranaggio perfetto per far emozionare il pubblico in Time to loop, creazione di Duo Kaos, composto da Giulia Arcangeli e Luis Paredes, in scena giovedì 7 alle ore 20:00 e a seguire anche venerdì 8 e sabato 9 luglio al teatro Le Serre, in co-produzione con blucinQue/Nice. Una storia di movimento, trasformazione e amore, dove costruire e distruggere sono parte dello stesso ingranaggio e ogni personaggio, a modo suo, ricerca il sostegno e il suo complementare per riportare il caos all’armonia. Con leggerezza d’animo e slancio romantico entrambi i personaggi cominciano a capire che l’uno non può sostituirsi all’altro ma che insieme possono creare il loop perfetto.

In prima nazionale, giovedì 7 alle ore 20:45, e successivamente anche venerdì e sabato, Deserance, la nuova creazione di Circo Zoé. Desiderio, Erranza e Resistenza: sono queste le parole chiave dello spettacolo, nel quale una voce lirica incontra sul filo il suono elettronico di una chitarra, il ritmo di una batteria e la magia dei corpi che volteggiano. Deserance è prima di tutto un’implosione, o meglio un’esplosione all’interno del gruppo di artisti e delle loro emozioni che riporta all’essenza delle scelte di vita, lasciando emergere fragilità e paure, le parti più intime e più difficili da definire. Deserance è il frutto di un preciso momento storico che ha portato la compagnia stare ferma, chiusa, divisa. Una parentesi di vita reale, in cerca di un nuovo equilibrio tra ironia e abilità.

Il centro di produzione blucinQue/Nice con la ricca programmazione di festival di circo contemporaneo che tocca alcuni dei Comuni della Città Metropolitana di Torino intende farsi promotore di una vera e propria rete in grado di orientare i territori nel rispetto delle loro caratteristiche, a tutti i livelli: sociale, economico e valoriale. Si intende favorire in questo modo una circuitazione transfrontaliera delle compagnie ospitate e il partenariato con i Comuni, di respiro triennale, creando sul territorio una comunità di spettatori stabile. Alla rete dei cinque Comuni, in pieno accordo con le politiche della Città Metropolitana, si aggiungono le terre canavesane di Agliè, San Giorgio Canavese e Castellamonte, presso le quali si tiene il Festival della Reciprocità. Il centro di produzione, oltre all’organizzazione dei festival sopracitati e della produzione e diffusione di spettacoli prodotti e coprodotti, cura inoltre le stagioni teatrali della Città di Grugliasco e del teatro Cafè Müller di Torino.