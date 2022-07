Festa dell'Unità: gran finale a Settimo Torinese con i sindaci dell'area metropolitana per la rigenerazione urbana

Sono stati i sindaci dell'area metropolitana gli ospiti dell'ultima giornata di incontri della Festa dell'Unità a Settimo Torinese. Tre settimane di appuntamenti presso il parco De Gasperi che si sono concluse con una tavola rotonda dei tanti primi cittadini della zona.



A fare gli onori di casa, la prima cittadina settimese Elena Piastra. Con lei, tra gli altri, anche Stefano Lo Russo: sindaco di Torino e, dunque, anche della Città metropolitana. Con loro, anche il primo cittadino di Lodi, Andrea Furegato, eletto nei giorni scorsi in occasione delle Amministrative. Con loro, anche Marcello Mazzù, segretario provinciale Dem.



Il tema di fondo è stato la rigenerazione urbana. "ll nostro ruolo è come immaginiamo la nostra città tra vent'anni - ha detto Elena Piastra - e per Settimo vuol dire provare a tenere insieme un'area che ha una grande vocazione industriale, ma che ha anche molte zone che vanno ripensate e riqualificate. Uno dei temi più complessi è partire velocemente nelle zone più inquinate e dunque da bonificare". "In questo - aggiunge - la Città metropolitana ha un ruolo fondamentale, soprattutto in un'area così ampia come la nostra e con legami anche stretti con la zona milanese, in ambito manifatturiero e non solo".