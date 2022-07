Oggi sciopero di 4 ore dei bus a Torino e provincia: stop ai mezzi dalle 18 alle 22

Martedì nero per i pendolari: oggi sciopero di tram e bus, per 4 ore, a Torino e provincia. Le Rsu del trasporto pubblico urbano e suburbano hanno proclamato lo stato di agitazione: tra i motivi la "comunicazione tardiva delle ferie ai dipendenti, con difficoltà in termini di pianificazione familiare".

Oggi quindi stop ai mezzi urbani e suburbani dalle 18 alle 22. In questa fascia non saranno garantite le corse della linea Sfm2 di collegamento tra Porta Susa e la stazione di Venaria Reale. La metropolitana sarà invece regolarmente in servizio per l'intera giornata.

"Sarà assicurato - fanno sapere da Gtt - il completamento delle corse in partenza entro l’orario di inizio dello sciopero" .