Ponte nuovo di Alpignano, effettuate prove di carico sulla soletta della semi carreggiata

Ad Alpignano proseguono i lavori per la manutenzione straordinaria del “Ponte nuovo” sulla Dora Riparia, al Km 3+700 della Strada Provinciale 178. È terminato il rifacimento della soletta dell’impalcato del ponte nella metà della carreggiata a valle. Decorsi i tempi di maturazione del cemento armato stabiliti dalle norme di legge, il direttore dei lavori ha organizzato le prove di carico propedeutiche all’ apertura al transito della semicarreggiata rifatta , prevista per domenica 10 luglio . Le prove si sono svolte oggi a partire dalle 8,30 e sino al primo pomeriggio. L’apertura al transito sarà possibile dopo che l’esito positivo delle prove stesse sarà certificato da una relazione tecnica e dopo il collaudo statico provvisorio a cura del collaudatore designato.

Le prove di carico effettuate sul ponte della Provinciale 178 ad Alpignano consistono nel posizionamento di due automezzi contrapposti di massa a pieno carico di circa 26 tonnellate, nelle varie configurazioni previste dal direttore dei lavori. Il tutto al fine di misurare gli abbassamenti dei "campi" di cui è costituita la soletta e accertarne il "ritorno" elastico.

I lavori eseguiti negli ultimi mesi nella metà della carreggiata a valle sono stati finalizzati al recupero della capacità portante della soletta, al ripristino dei marciapiedi e del parapetto, per consentire il transito di veicoli con massa totale a pieno carico fino a 26 tonnellate. Si è intervenuti dapprima sull’elemento strutturale di maggior debolezza, costituito dalla soletta, che è stata demolita e rifatta. La realizzazione della nuova soletta, insieme al conseguente aumento della resistenza delle travi longitudinali e traversi, consente di gestire il transito “isolato” di singoli mezzi pesanti con massa a pieno carico di 44 tonnellate, trattati come transiti eccezionali, cioè in condizioni controllate e con preventiva autorizzazione al transito.

Il progressivo rifacimento della soletta avviene per riquadri di superficie variabile tra gli 11 e i 15 metri quadrati. In ogni riquadro viene sostituita l’armatura in acciaio e viene nuovamente gettata la soletta, il cui spessore passa dagli originari 14 centimetri dell’infrastruttura realizzata nel 1936 a 25 centimetri. Nella prima fase l’operazione è avvenuta sulla metà della carreggiata a valle, oggetto delle prove di carico odierne.

Dopo l’apertura al transito della semicarreggiata oggetto delle prove odierne, si procederà immediatamente con la medesima tipologia di interventi sulla semicarreggiata a monte. Ad interventi completati, saranno possibili l’esecuzione delle prove di carico sull’intera carreggiata e la successiva apertura al transito in entrambi i sensi di marcia.