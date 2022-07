Pro e contro delle licenze per il gioco d'azzardo

Trattandosi di un fenomeno molto popolare che cresce continuamente grazie anche alla diffusione capillare di internet diversi esperti cominciano a prendere in considerazione gli effetti del gioco d'azzardo online presentando studi sui pro e sui contro. Ovviamente, l'apertura di un nuovo sito online, presenta vantaggi e svantaggi, come andremo a vedere qui di seguito.

Vantaggi e svantaggi delle licenze del gioco d'azzardo

Quali sono dunque i principali vantaggi e svantaggi dell'e-gaming in generale ma anche dei casinò fisici tradizionali? In molti trascurano un dato semplice quanto importante, cioè che il gioco d'azzardo, sia quello online che quello che si pratia nei casinò fisici, quando legalizzato è in grado di generare un fatturato davvero molto importante per diversi paesi, dall'Inghilterra alla Svezia, ad esempio. Infatti, basti pensare che nel solo Canada riesce a generare un fatturato pari a16 miliardi di dollari all'anno. Parliamo quindi di un fenomeno che ha un forte impatto sull'economia di uno stato, tanto che i soldi tassati finiscono poi per l'essere utilizzati in settori fondamentali per la società, come ad esempio l'istruzione, l'assistenza sanitaria e la viabilità.

Contrariamente a quanti molti possano pensare, il gioco d'azzardo online non presenta problemi legati alla criminalità, visto che tutto è legale. Ovviamente in questo caso specifico non stiamo trattando i siti pirata, quelli sono assolutamente da evitare, ma parliamo invece di casino legalizzati dotati di licenza ufficiali aams e anche dei casino non aams . Affidatevi sempre e comunque a casinò dotati di licenza per evitare spiacevoli inconvenienti e per non rovinarvi la vostra esperienza di gioco online. Dovete infatti sapere che anche se queste sale virtuali da gioco non sono dotate di licenza italiana operano sempre e comunque nel rispetto di normative internazionali, come possono essere ad esempio quelle svedesi, inglesi, maltesi, slovacche e portoghesi. Questi casinò non pagano quindi le tasse in Italia ma versano quanto dovuto nel paese in cui sono registrati e rispondono, se nel caso, a normative europee.

I numeri di giocatori

Il gioco o il suo eccesso può diventare una dipendenza e una patologia, per questo motivo si consiglia sempre di essere molto responsabili in merito. Sembrerà strano, ma contrariamente a quanto si possa pensare è vero sì che sono aumentate in maniera esponenziale le sale da gioco online, ma a questo dato non è conseguito un aumento di problemi relativi al gioco proporzionale a questo fenomeno di crescita. La percentuale di persone che hanno problemi seri con il gioco, parliamo quindi di giocatore con problemi che possiamo considerare gravi, di tipo patologico, rappresenta circa l'1% della popolazione generale, e quel numero non cambia. Nemmeno l'altro segmento, cioè quello che è composta da circa il 2 o il 3 per cento della popolazione di giocatori che, potenzialmente, potrebbe avere un problema o presentare comportamenti rischiosi di tanto in tanto è cambiato nel tempo con l'incremento del numero di casinò legali online. Questo andamento, oggetto di approfondite ricerche, continua a restare invariato.

In conclusione

Il gioco online licenziatario presenta, come tutte le cose, dei vantaggi e degli svantaggi. Ovviamente bisogna giocare sempre e solo quello che ci si può permettere di perdere, senza prendere in prestito del denaro e affidarsi, come abbiamo già detto, a casinò ufficiali dotati di licenza.