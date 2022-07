Bardonecchia, inizia un'estate ricca di eventi e appuntamenti per tutte le età

La Pro Loco Bardonecchia ha presentato il calendario degli Eventi Estate 2022, che alterna in modo equilibrato manifestazioni ed appuntamenti della tradizione alpina, culturali, sportivi e di puro svago di cui alcuni già proposti la scorsa estate ad alcune interessanti novità, organizzati con il patrocinio della Civica Amministrazione ed il contributo di negozianti, commercianti e simpatizzanti, varato con l’intento di coinvolgere attivamente residenti, villeggianti e turisti italiani e stranieri di tutte le età, abituali o occasionali ospiti della Conca.

Grazie ad Adotta una mucca a luglio e ad agosto è possibile visitare gli alpeggi di Valle Stretta e dell’Alpe Clos, condividendo per alcune ore la vita del margaro e acquistando a chilometro zero i derivati dall’allevamento ad alta quota delle mucche.

Nei pomeriggi dei fine settimana ritorna Bardo Walk & Fun, intrattenimento musicale proposto lungo le vie del centro urbano da diversi strumentisti e artisti di strada.

Ben quattro, due in più rispetto alla scorsa estate, gli eventi dedicati alla scoperta, alla preparazione e alla degustazione del Vermouth, sabato 9 luglio e sabato 20 agosto e del Gin, sabato 23 luglio e sabato 27 agosto, nella cornice del Parco Archeologico Tur d’Amun.

Domenica 17 luglio dalle ore 11.00 è in calendario Bardo Bike Retrò, gara non competitiva in bici in stile retrò per ciclisti in abiti d’epoca, impegnati in un circuito con partenza e arrivo al Palazzo delle Feste dopo il passaggio nel Borgo Vecchio, con ricchi premi per quasi tutti. Sabato 30 luglio dalle 10.00 alle 22.00 alla Tur d’Amun si terrà We Play, evento musicale con musiche proposte da DJ Set, molto apprezzate dai più giovani.

Domenica 7 agosto lungo via Medail si consuma la Cena in bianco e rosso, allegra riunione conviviale, consumata con cibo portato da casa, anticipata da un momento Cocktail e allietata da scatenanti musiche proposte da DJ Set.

Sabato 13 agosto Festa Patronale di Sant’Ippolito, con al mattino la celebrazione della Santa Messa, l’emozionante discesa dal campanile al suono della banda musicale degli uomini del Soccorso Alpino e, dal pomeriggio alla sera, lo svolgimento dei giochi di una volta sul sagrato della parrocchiale, orchestra e fuochi d’artificio.

Il tradizionale e molto partecipato Mercatino dell’antiquariato è programmato per domenica 24 luglio lungo il Borgo Vecchio, mentre sono tre i Mercatini dell’artigianato in calendario: sabato 16 luglio a Melezet, mercoledì 10 agosto a Les Arnauds, e domenica 14 agosto nel Borgo Vecchio. Sabato 16 in serata, in via Medail musica proposta da DJ Set.

Sabato 20 e domenica 21 agosto a Campo Smith Laboratorio di aquiloni, domenica 21 è la volta di Pitturissima, manifestazione di pittura lungo via Medail e domenica 28 agosto ritorna Adotta un atleta, gimkana podistica sponsorizzata dai negozianti, dai commercianti, dagli imprenditori e dagli esercenti locali, con partenza dal Borgo Vecchio e arrivo in fondo a Medail, dinanzi all’omonima piazzetta dove, dopo la premiazione, prenderà vita la serata Cocktail e Dj Set, con brindisi di fine vacanze estive nella Conca.