E' tornato in libertà, ma con il divieto di dimora e di avvicinamento a Torino, il medico Giuseppe Delicati, arrestato lo scorso marzo con l'accusa di aver rilasciato numerosi certificati irregolari per l'esenzione dal vaccino anti-Covid.

In precedenza aveva ottenuto i domiciliari. All'ipotesi di falso, la procura di Torino ha aggiunto un avviso di garanzia per omicidio colposo in relazione al decesso di un paziente non vaccinato di 70 anni.